Inter-Icardi, Wanda Nara: "Rinnovo di contratto ancora lontano". INTER NEWS

Inter, Tyc Sport - Icardi ha deciso, non rinnoverà con l'Inter. Espn: La Juventus pensa a Maurito

"Il rinnovo di Icardi con l’Inter è molto lontano a oggi. Ci sono club molto importanti interessati a Mauro, e siamo molto lontani da un accordo. Le cifre di cui si parla in Italia sul rinnovo non sono certe. Tuttavia non c'è ancora arrivata una proposta soddisfacente da parte dell'Inter", le parole di Wanda Nara alla versione argentina del quotidiano spagnolo As. La moglie e agente del capitano dell’Inter torna sul tema del rinnovo di contratto di Maurito con i nerazzurri. "Non neghiamo che a un certo punto potremmo arrivare a un accordo - ha aggiunto -, però in questo momento siamo molto lontani. Non è logico rinnovare alle stesse cifre del contratto attuale di Mauro. Crediamo che sia a un livello superiore. Abbiamo un gran rapporto con due grandi club spagnoli che sono molto interessati a lui". In precedenza Tyc Sports, tv argentina aveva fatto sapere che l’entourage di Icardi avrebbe comunicato all’Inter l’intenzione di non rinnovare il contratto in corso fino all’anno 2021. Rumors che sono stati superati dalle parole di Wanda Nara.

Restano più attuali che mai invece le voci su un possibile incontro la prossima settimana tra Wanda Nara e l'Inter. Sul tavolo un'offerta da 7 milioni netti eliminando la clausola rescissoria da 110 milioni, valida per l'estero. Stando a queste indiscrezioni l'attaccante argentino ne chiederebbe invece almeno 9 (attualmente ne prende circa 4,5) per prolungare il suo matrimonio con l'Inter. Real Madrid, Chelsea sono alla finestra, alcune indiscrezioni segnalano anche la Juventus attenta alla vicenda Icardi.

Inter, Icardi torna in ritardo dall'Argentina: multa per il capitano nerazzurro

Icardi è tornato in ritardo a Milano dopo la settimana di vacanze in Argentina e non è riuscito a presentarsi alla seduta di allenamento in programma martedì 8 gennaio. A Maurito è stato cancellato il volo da Buenos Aires e, una volta arrivato a Madrid, ha perso la coincidenza per Milano. Per il capitano dell'Inter è arrivata una multa- come da regolamento interno - che prevede fino a un massimale del 5% della mensilità lorda dello stipendio percepito dal calciatore. In sostanza si parla di una sanzione da 100mila euro.

Icardi-Chelsea, Abramovic ci pensa a giugno

Icardi nel mirino del Chelsea? Più Maurito a giugno che Higuain subito dal Milan? Abramovic "sta prendendo in mano la situazione e si sta occupando in prima persona della ricostruzione della squadra. E il suo grande obiettivo è Mauro Icardi, per cui sono pronti i 110 milioni di euro della clausola", scrive il Daily Mirror. "Sarri vuole un nuovo attaccante, Morata ha fallito e Abramovich ha messo Icardi in cima alla sua lista dei desideri. L’attaccante argentino sta trattando il rinnovo con l’Inter, che vuole disperatamente togliere la clausola rescissoria. Ma al momento, Icardi può lasciare Milano per 110 milioni di euro”

REAL MADRID: ICARDI,PIATEK,WERNER E JOVIC TRA OBIETTIVI

Un centravanti per il mercato di gennaio. Secondo "Marca" il Real Madrid ci sta pensando, e' arrivato Brahim Díaz, ma non e' un numero 9, lo e' Karim Benzema, ma il francese non puo' essere al massimo in ogni partita. E mentre Florentino Perez continua a sognare Neymar e Hazard per la prossima estate, i suoi collaboratori sono al lavoro per trovare un bomber buono sia per l'immediato che per il futuro. Quattro i nomi che fa il sito del quotidiano spagnolo, tra questi anche quello del capitano dell'Inter, Mauro Icardi, precisando pero' che e' un'ipotesi "praticamente impossibile". Diverso sarebbe il discorso in vista di giugno, se l'attaccante argentino decidesse di lasciare Milano. Ad ogni modo gli altri tre sono il bomber del Genoa Piatek e gli attaccanti Werner e Jovic, rispettivamente giocatori del Lipsia e dell'Eintracht Francoforte.

Wanda Nara torna a Milano e cita Bukowski

Wanda Nara è rientrata a Milano dall’Argentina, dopo le vacanze con Mauro Icardi. E sul suo profilo Instagram ha postato una frase con citazione allo scrittore Charles Bukowski: “In generale accetto senza problemi le chiacchiere di tutti e senza problemi le lascio perdere.” @regiamag my cover !!! Rientrando al lavoro !! Milán