Inter, Nainggolan: 40 milioni più Jovetic offerti alla Roma. E Perisic...

Inter, Nainggolan: 40 milioni più Jovetic offerti alla Roma



Nainggolan all'Inter? Il centrocampista belga il primo sogno di Suning per il centrocampo nerazzurro. Luciano Spalletti spera di ritrovare il Ninja dopo le stagioni passate insieme in giallorosso.Walter Sabatini punta a un'offerta da 40 milioni più il cartellino di Stevan Jovetic, giocatore certamente gradito al ds Monchi (che in gennaio lo prese in prestito con diritto di riscatto al Siviglia). La Roma - che ha visto saltare il passaggio da 40 milioni di Manolas allo Zenit - considera l'offerta troppo bassa e valuta Nainggolan 60 milioni cash. Ma in mezzo c'è un contratto non rinnovato tra il giocatore e il club capitolino, con un'offerta da 4 milioni netti che non sembra scaldare il cuore di Radja. Lui spera di salire a quota 6 e probabilmente l'Inter può raggiungerla o avvicinarsi. I prossimi giorni saranno molto caldi su questo fronte di mercato...



Manchester United rinuncia a Perisic? La voce dall'Inghilterra...



Il Manchester United è pronto a rinunciare definitivamente all'esterno dell'Inter Ivan Perisic. Secondo quanto riporta il 'Daily Telegraph' i Red Devils speravano di portar via il giocatore dall'Italia a un prezzo vantaggioso, circa 30 milioni di euro, confidando nei problemi della società nerazzurra legati al Financial Fair Play della Uefa. La società milanese valuta il calciatore croato 50 milioni di euro, cifra che gli inglesi non sono intenzionati a raggiungere tirandosi fuori dalla corsa per l'ex Wolfsburg. Si vedrà se è una decisione irrevocabile o una tattica di mercato in vista di un nuovo assalto per un giocatore che piace a Mourinho, ma a condizioni economiche inferiori rispetto a quelle che ora può permettersi di fare l'Inter, avendo sistemato il problema del FFP.