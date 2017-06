CALCIOMERCATO MILAN: Benassi e Calhanoglu in entrata. Mentre Suso...

MILAN: KUCKA E PALETTA PER BENASSI DEL TORINO

Il Milan pensa a Marco Benassi per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Montella. Il centrocampista e capitano dell'Under 21 è valutato dal Torino 20 milioni di euro. I rossoneri offriranno i cartellini di Paletta e Kucka più un conguaglio economico.



MILAN, CALHANOGLU RESTA CALDO. CONTI, INTESA VICINA CON L'ATALANTA



Il Milan non molla Hakan Calhanoglu. Il 22enne centrocampista turco resta un nome caldo nel mercato rossonero, ma il Bayer Leverkusen non abbassa la richiesta di 30 milioni (lo acquistò dall'Amburgo per 14,5 milioni). Il Milan ne mette sul tavolo 22 piu bonus. Possibile una chiusura a quota 25. Se ne saprà di più la prossima settimana. Fronte Conti. Fassone e Mirabelli hanno messo sul piatto 23-24 milioni più bonus, Percassi ne chiede 25 più bonus. Lunedì possibile la fumata bianca con l'Atalanta.



MILAN-PLIZZARI VERSO IL RINNOVO E IL PRESTITO ALLA TERNANA



Il Milan lavora per il rinnovo del contratto del 17enne Plizzari. Il giovane portiere è legato al club rossonero sino al 2018. Il suo agente Tullio Tinti sta trattando un prolungamento fino al 2020. Possibile che poi vada alla Ternana, che gli darebbe una maglia da titolare prendendolo in prestito oneroso il cui costo dipenderà dalle presenze.



MILAN, SUSO ASPETTA IL RINNOVO DI CONTRATTO



«In questo momento la dirigenza, che sta costruendo una grande squadra, sta dando la priorità ad altre cose – ha detto Suso a Sky da Ibiza –. Io ho tre offerte da squadre che giocheranno la Champions, ma voglio restare. Il mio rinnovo? Ringrazio i tifosi per l’affetto. Aspetto il Milan da dicembre, poi è normale che la società in questo momento stia dando priorità ad altro. Ho 3 offerte da squadre di Champions League, ma io voglio restare al Milan. Avevo un accordo con Fassone, per il rinnovo non c’era problema. Sono qui che aspetto: quando vogliono, hanno il numero del mio procuratore”. Suso ha il contratto in scadenza nel 2019. Piace a molti club ed è stato accostato anche a Roma e Napoli (oltre al Tottenham) in questi ultimi giorni.



LAPADULA, MILAN E GENOA DIVISI DA 3 MILIONI



Il Genoa punta sempre più forte su Gianluca Lapadula, anche se c’è ancora un po' di distanza tra domanda e offerta. Il Milan chide 15 milioni di euro, mentre la proposta dei rossoblù è di 12 milioni, bonus compresi.



MILAN BIGLIA E KALINIC: TUTTO FERMO



Lucas Biglia e Nikola Kalinic restano obiettivi del Milan ma non sono vicini in questo momento. Lazio e Fiorentina tengono alte le richieste: i biancocelesti chiedono 20 milioni, i viola 30. Se ne riparlerà più avanti.