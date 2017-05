Inter, Walter Sabatini coordinatore tecnico di Suning. INTER CHE COLPO

Inter, Sabatini presentato in Cina: coordinatore tecnico delle squadre di Suning



"Nella mia mente, l'importanza che ha Suning nel calcio è la stessa di un'altra grande squadra, che è l'Internazionale di Milano. Jiangsu e Inter devono crescere parallelamente insieme. Per me non è un lavoro, è una missione". Lo ha detto Walter Sabatini, nuovo coordinatore tecnico del Suning Sports Group, presentato a Nanchino: "Questo per me sarà un impegno di vita enorme - ha detto - Io sono un uomo molto ambizioso, professionalmente ambizioso e mi rendo conto dell'importanza dell'incarico". "L'obiettivo di Suning non è solo quello di primeggiare con la prima squadra ma è anche quello di creare una cultura interna al club, da trasferire al movimento giovanile. Deve crescere Suning e tutto il calcio cinese, partendo dalla base di ragazzi. Voglio dare il contributo, chiamerò Marcello Lippi che è un amico per capire come si è orientato. Sarà un piacere poterlo fare". Per Sabatini "la cosa importante è migliorare le performance di Inter e Jiangsu ma dietro c'è tutto un lavoro che mi esalta". Voglio capire cosa si può fare in questo paese, voglio dare il mio contributo perché le cose possano migliorare enormemente. Vorrei che nel Jiangsu giocassero tanti giocatori cinesi di grande livello. Non voglio che ci siano Inter e Jiangsu separati, le due squadre devono essere sinergiche e molto vicine. Se l'Inter vince e il Jiangsu perde non sarà un bel weekend dobbiamo puntare al grand slam domenicale".