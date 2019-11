Slavia Praga-Inter tv streaming. DOVE VEDERE SLAVIA PRAGA-INTER IN CHAMPIONS

Slavia Praga-Inter TV e streaming. CHAMPIONS, DOVE VEDERE SLAVIA PRAGA-INTER

Slavia Praga-Inter ci siamo. La squadra di Antonio Conte va a caccia della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Fondamentale vincere nel match che si gioca alle ore 21 al Sinobo Stadium di Praga. Dopo quattro partite, l’Inter è terza nel gruppo F con due punti in più dello Slavia Praga, tre in meno del Borussia Dortmund e quattro del Barcellona. Vietato perdere. Poi la sentenza arriverà nell'ultimo turno (Inter-Barcellona a San Siro: il Barça arriverà qualificato o sarà costretto a fare risultato?).

Slavia Praga-Inter tv dove vederla

Slavia Praga-Inter in tv andrà su Sky su Sky Sport Arena (canale 204). Niente diretta tv in chiaro (questo turno ha visto Juventus-Atletico Madrid su Canale 5). La sfida dei nerazzurri nel match di Champions League sarà raccontata con il commento di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Live tutti i match di Champions League, senza dimenticare Diretta Gol (su Sky Sport 251, per seguirli in contemporanea), visibile anche agli abbonati al Pacchetto Sport sul digitale terrestre (canale Sky Sport 486). Per le interviste pre e post partita, Ilaria D’Amico è la padrona di casa di “Champions League Show”, in onda martedì e mercoledì anche su Sky Sport 24. Al suo fianco il parterre di campioni composto da Alessandro Del Piero (domani), Esteban Cambiasso (mercoledì), Fabio Capello e Alessandro Costacurta. In studio anche Paolo Condò.

Slavia Praga-Inter streaming dove vederla

Slavia Praga-Inter in streaming andrà ovviamente su Sky Go per gli abbonati della pay tv. C'è però la seconda opzione, ossia Now TV. Anche questa piattaforma è visibile con abbonamento a Sky, ma si può anche acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.

Slavia Praga-Inter Radio Rai

Slavia Praga-Inter sarà raccontata in diretta su Radio Rai 1 nel corso di Zona Cesarini (assieme a Liverpool-Napoli, visibile anche in tv e streaming) con radiocronaca di Giuseppe Bisantis.

Slavia Praga-Inter formazioni probabili

Slavia Praga (4-3-2-1) Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Traoré, Soucek Stanciu; Sevcik, Masopust, Olayinka

Inter (3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Martinez, Lukaku