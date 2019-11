LIVERPOOL-NAPOLI TV E STREAMING, CHAMPIONS, DOVE VEDERE LIVERPOOL-NAPOLI

LIVERPOOL-NAPOLI TV E STREAMING, CHAMPIONS LEAGUE, DOVE VEDERE LIVERPOOL-NAPOLI

Liverpool-Napoli ci siamo. La squadra di Carlo Ancelotti gioca oggi mercoledì 27 novembre 2019 alle 21 la quinta partita del suo girone di Champions League. Una vittoria darebbe la qualificazione certa e metterebbe Insigne e compagni al primo posto del girone (con due punti di vantaggio sui Reds e la sfida al San Paolo Napoli-Genk nell'ultimo match). Ovviamente però non sarà facile vincere sul campo del Liverpool detentore della Champions League.

LIVERVPOOL-NAPOLI TV

Liverpool-Napoli in tv non andrà in chiaro. Niente diretta su Canale 5 (che ha trasmesso Juventus-Atletico Madrid nella settimana di Champions League). La sfida sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre e Sky Sport al canale 252 del satellite. Telecronaca Massimo Marianella, commento Massimo Ambrosini, bordocampo Massimo Ugolini, Diretta Gol.

LIVERPOOL-NAPOLI STREAMING

Liverpool-Napoli in streaming sarà su Sky Go per gli abbonati Sky su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. C'è però la seconda opzione, ossia Now TV. Anche questa piattaforma è visibile con abbonamento a Sky, ma si può anche acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.

LIVERPOOL-NAPOLI RADIO

Liverpool-Napoli in radio andrà su Radio Rai 1 nel consueto Zona Cesarini (che racconterà anche Slavia Praga-Inter, match visibile anche in tv e streaming) con radiocronaca di Daniele Fortuna.

Liverpool-Napoli formazioni

Napoli (4-4-2): 1 Meret, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 22 Di Lorenzo, 7 Callejon, 5 Allan, 12 Elmas, 20 Zielinski, 11 Lozano, 14 Mertens. (25 Ospina, 23 Hysaj, 6 Mario Rui, 13 Luperto, 8 Fabian Ruiz, 34 Younes, 9 Llorente). All.: Ancelotti.

Liverpool (4-3-3): 1 Allison, 66 Alexander-Arnold, 6 Lovren, 4 Van Dijk, 26 Robertson, 14 Henderson, 3 Fabinho, 7 Milner, 11 Salah, 9 Firmino, 10 Mane'. (13 Adrian, 12 Gomez, 15 Oxlade-Chamberlain, 8 Keita, 5 Wijnaldum, 20 Lallana, 27 Origi). All.: Klopp.

Arbitro: Del Cierro Grande (Spa).