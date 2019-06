MARTA – La terza e ultima partita dell'Italia nel girone si annuncia anche come la più dura. L'avversario sarà infatti il Brasile, che vanta una stella di assoluta grandezza quale Marta. Attualmente in forza all'Orlando Pride (USA) ha vinto 5 volte il Fifa Women's World Player of the Year e un Best Fifa Women's Player. E' così famosa da essere stata selezionata tra i sei ambasciatori del mondiale maschile che il Brasile ha ospitato nel 2014.

Italia-Brasile: Marta, chi è la star seleçao femminile incubo delle azzurre

ITALIA-BRASILE CI SIAMO. Partite che si potrà seguire in tv e streaming: sognando la qualificazione al prossimo turno dei Mondiali femminili di calcio in corso in Francia. Marta Vieira da Silva è pronta alla partita contro Bonansea e compagne. "La partita contro l'Italia? Per noi è questione di vita o di morte. Dobbiamo vincere per qualificarci ma abbiamo una squadra competitiva. Se riusciremo ad avere delle occasioni dovremo poi esser brave a concretizzarle". E' pronta alla sfida contro le azzurre di questa sera allo Stade du Hainaut di Valenciennes, terza sfida del gruppo C nella fase a gironi dei mondiali femminili di Francia 2019, Marta Vieira da Silva, l'attaccante della nazionale brasiliana che grazie alla rete realizzata su rigore contro l'Australia, sfida persa dalla Selecao 3-2, ha raggiunto a quota 16 gol Miroslav Klose, miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali.

ITALIA-BRASILE, MARTA: "SCONFITTA CON L'AUSTRALIA CI HA DATO UNA LEZIONE"

"La sconfitta con l'Australia ci ha dato una lezione, non siamo state in grado di gestire il vantaggio e nel finale non siamo state capaci di reagire, questo è un aspetto su cui lavorare -prosegue da Silva che sul record di gol di Klose eguagliato aggiunge-. Sono felice anche se è frutto di un lavoro di squadra, non sarei arrivata a questo traguardo senza le mie compagne. L'obiettivo di capocannoniere mi motiva e mi dà la carica. Senza dubbio è qualcosa che cercherò di trasferire sul campo".

MONDIALE FEMMINILE, ITALIA-BRASILE: BOMBER MARTA SPAVENTA LE AZZURRE

Eletta 6 volte miglior calciatrice dalla Fifa (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018), la n.10 del Brasile ha realizzato 3 reti al Mondiale nel 2003, 7 nel 2007, 4 nel 2011 e 1 nella scorsa edizione ora a caccia del primato assoluto dopo aver affiancato a 16 l'ex bomber della Germania Klose. Un bottino di gol che non ha avuto un riscontro dal punto di vista economico, priva di uno sponsor dallo scorso anno, nella classifica dei compensi delle giocatrici la campionessa brasiliana è solamente quinta con 340.000 euro a stagione, in vetta il 'pallone d'oro', la norvegese Ada Hegerberg con 400.000 euro.