Italia-Mancini, rinnovo di contratto. Euro 2020: attenti a CR7 nel girone. Oppure.. LA SITUAZIONE

Italia-Mancini, rinnovo di contratto con il ct azzurro

Roberto Mancini sarà il commissario tecnico della nazionale italiana per altri due anni. La qualificazione agli Europei 2020 garantisce all'ex allenatore di Inter e Manchester City il rinnovo automatico per un altro biennio. La clausola rescissoria a suo favore - valida sino al termine di Euro 2020 - non verrà esercitata. Restano invariate le cifre, con 2 milioni di euro d'ingaggio a stagione. Avanti dunque da ct azzurro fino ai Mondiali del Qatar a fine 2022 con Mancini che nella sua avventura da ct ha sin qui raccolto 10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ma, soprattutto 7 vittorie su 7 nel girone J di qualificazione (vinto matematicamente con 3 turni di anticipo) e 8 successi consecutivi (va aggiunto il match amichevole contro gli Stati Uniti dello scorso novembre) e va a caccia del record di Vittorio Pozzo.

Italia verso Euro 2020: rischio Portogallo-Francia-Croazia

Per l'Italia sono in programma 3 partite che chiuderanno questo 2019 molto positivo: martedì 14 ottobre contro Liechtenstein, poi Bosnia-Erzegovina il 15 novembre e l'Armenia il 18 novembre. Sfide da vincere (le ultime due soprattutto) per sperare in una posizione migliore ai sorteggi del 30 novembre in programma a Bucarest che determineranno i gironi della rassegna continentale (itinerante) al via dal 12 giugno all'Olimpico con gli azzurri in campo per il match inaugurale. Le sei teste di serie e le altre fasce saranno determinate dalle migliori classificate nei gironi di qualificazione: per i punti si escludono le partite con le ultime classificate dei gironi a 6 (visto che alcuni gruppi sono a 5). Al momento, l'Italia è prima con il Belgio, seguita da Ucraina e Spagna (già qualificate Russia e Polonia, ma ancora da capire in quale posizione). In questo senso sono fondamentali i match contro Bosnia e Armenia per restare tra le prime sei. Il rischio è comunque di trovare Francia (campioni del mondo di Russia 2018), Croazia (vice campioni del mondo) o Portogallo (campione d'Europa) che rischiano di restare fuori dalle prime sei. I fantasmi di Griezmann, Mbappè, Modric e Cristiano Ronaldo potrebbero tormentare le 'notti magiche' dell'Olimpico.

EURO 2020: ITALIA ALL'OLIMPICO DI ROMA PER DUE O TRE PARTITE

L'Italia giocherà nel girone A e giocherà almeno due gare del gruppo all'Olimpico di Roma. Il girone A ha come sedi Roma e Baku, se l'Azerbaijan dovesse qualificarsi avrebbe di diritto a disputare due gare in casa e l'Italia sarebbe costretta a giocarne una a Baku. Nel caso la nazionale azera non ce la facesse (attualmente è ultima nel girone B) l'Italia di Roberto Mancini giocherà tre gare all'Olimpico (12 giugno 2020, 17 giugno e 21 giugno). A Roma si giocherà anche uno dei quattro quarti di finale, ma l'Italia lo giocherebbe solo se qualificata come migliore terza. Semifinali e finale (12 luglio) saranno a Londra.