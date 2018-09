Juventus, 4 turni di stop a Douglas Costa per lo sputo a Di Francesco

Douglas Costa è stato fermato per quattro giornate per lo sputo a Federico Di Francesco nei minuti finali della sfida all'Allianz Stadium contro il Sassuolo. Il brasiliano salterà quindi Frosinone-Juventus di domenica, Juventus-Bologna del 26 settembre, il big match contro il Napoli in programma sabato 29 e la trasferta di Udine di sabato 6 ottobre: Costa tornerà a disposizione di Allegri in campionato per la sfida al Genoa del 20 ottobre.

Il giudice sportivo ha comminato i quattro turni di stop e ammonizione "per comportamento non regolamentare in campo (seconda sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal Var". Un vero e proprio gesto folle quello compiuto dal brasiliano, che in pochi istanti ha prima commeso fallo su Di Francesco per poi cercare una gomitata e una testata verso il figlio dell'allenatore della Roma.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dell'arbitro che lo ha inizialmente punito con il cartellino giallo. Ma la vera e propria follia è arrivata poco dopo, con lo sputo in faccia a Di Francesco punito dal Var col cartellino rosso.