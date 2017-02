Juventus, la vittoria di Allegri. I rosiconi? Zitti e... Bonucci



Signor Allegri, c'è posta per lei

"Complimenti, conte Max, Well done !

Quella di mercoledì, in Portogallo, è stata la sua vittoria, sul campo, grazie agli schemi e ai cambi azzeccati e decisivi : i goal sono stati realizzati da Pjaca e Dani Alves, entrati a metà del secondo tempo. E, prima della sfida, grazie alla gestione, equilibrata, del "caso Bonucci".

I tifosi, dunque, stiano...Allegri.

E i rosiconi ? Zitti e...Bonucci !"

La Juventus ha deciso di escludere dalla formazione schierata contro il Porto, in Champions League, il centrale bianconero e della Nazionale, Bonucci, che aveva mandato a....quel Paese l'allenatore, Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano aveva richiamato l'esperto, ma nervoso, Leonardo, durante la partita contro il Palermo, allo Stadium di Torino.

Nella vicenda Allegri-Bonucci, il club bianconero, ben guidato da Andrea Agnelli, ha dato prova di fermezza, disciplina e coerenza. Che la gestione di un gruppo richiede. Sempre. E non solo nello sport.