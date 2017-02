Porto-Juventus, Pjaca: "Felice del gol. Titolare? Decide Allegri"



"Sono molto contento per il gol, ma soprattutto perche' e' una vittoria importante per noi in uno stadio come questo. Vedremo al ritorno. Abbiamo un grande vantaggio, ma tutto puo' cambiare in un secondo nel CALCIO, dovremo stare molto attenti". Cosi' Marko Pjaca, autore del gol che ha dato il la al successo della Juventus in casa del Porto nell'andata degli ottavi di Champions League. "Se punto a essere titolare? Non lo so, queste sono scelte che toccano all'allenatore, io faro' il massimo per giocare piu' possibile", aggiunge il talento croato ai microfoni di Premium Sport.



La Juventus vince 2-0 in casa del Porto nell'andata degli ottavi di Champions League. La squadra di Max Allegri mette una bella ipoteca alla qualificazione. La sfida si decide in 120 secondo: in gol Pjaca (72') e Dani Alves (74'). I lusitani hanno giocato in 10 uomini dal 27' per l'espulsione (doppio giallo rimediato in 60°) di Alex Telles (ex Inter). Il 14 marzo il ritorno allo Juventus Stadium.



PORTO-JUVENTUS 0-2 TABELLINO



Porto: Casillas; Pereira, Felipe, Marcano, Telles; Danilo; Herrera, Neves (16' st Corona), Brahimi (28' st Jota); André Silva (30' Layun), Soares.

A disp. Sà, Boly, Andrè André, Torres.

All. Espirito Santo

Juventus: Buffon; Lichtsteiner (28' st Dani Alves), Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado (22' st Pjaca), Dybala (41' st Marchisio), Mandzukic; Higuain.

A disp. Neto, Benatia, Asamoah, Dani Alves, Rugani.

All. Allegri.

Arbitro: Brych (Germania).

Marcatori: 27' st Pjaca, 29' st Dani Alves.

Ammoniti: Pereira, Herrera, Marcano (P); Lichtsteiner (J)

Espulso al 26' pt Telles (P) per somma di ammonizioni.