Atletico Madrid-Juventus 2-0, Allegri: "Non siamo morti". Flop Ronaldo e...

Atletico Madrid-Juventus 2-0. Allegri: "Abbiamo sbagliato il secondo tempo ma non siamo ancora morti". FLOP RONALDO

"Abbiamo sbagliato il secondo tempo, quando loro sono entrati con cattiveria in una partita senza sussulti. Può capitare. C'è grande delusione, ma non dobbiamo piangerci addosso. Possiamo ribaltare la partita. Recupereremo qualche giocatore, dobbiamo avere fiducia", spiega Max Allegri dopo la sconfitta per 2-0 della Juventus al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. "Non sarà semplice, ci vorrà una grande prestazione, non siamo morti. Dovremo essere più bravi e più cattivi". "Il secondo tempo è stato brutto, abbiamo commesso l'errore di andare dietro a loro che sono bravi a vincere partite così - ha proseguito Allegri nel dopo partita - Noi non abbiamo fatto un tiro in porta, loro invece hanno mantenuto una cattiveria soprattutto sulle palle inattive. Abbiamo sbagliato. Possiamo ribaltare la partita, dobbiamo avere fiducia. Ci sarà tempo e spazio per prepararla. Inutile piangersi addosso, sapevamo che l'Atletico è una squadra che ti fa giocare male. Non abbiamo mai verticalizzato e difeso male. Contro di loro bisogna essere veloci e precisi, è vero che nel secondo abbiamo rallentato troppo il movimento della palla. Nel finale abbiamo anche rischiato di prendere il terzo, mentre così non siamo ancora morti", ha concluso.

ATLETICO MADRID-JUVENTUS 2-0. FLOP RONALDO E MANDZUKIC, SI SALVANO SOLO SZCZESNY E CHIELLINI

Atletico Madrid-Juventus si decide nel finale dopo un primo tempo intenso e in cui aveva regnato l'equilibrio: sblocca Gimenez, raddoppia Godin. La ripresa è tutta di marca colchoneros: all'8' Griezmann aveva colpito la traversa, al 25' annullato un gol a Morata dopo la consultazione del Var. Un 2-0 giusto e che mette a rischio la qualificazione dei campioni d'Italia ai quarti di finale di Champions League. Allo Stadium servirà tutta un'altra Juve, perché la squadra vista a Madrid non può spaventare i ragazzi del Cholo Simeone. Complessivamente una Juventus che non ha mai impensierito i cholconeros con Cristiano Ronaldo anonimo (voto 5, pericoloso solo su punizione), Mandzukic in serata grigia (voto 5) e Dybala mai pericoloso, incapace di trovare gli inserimenti giusti (voto 5,5). Male l'attacco, anche a causa di un centrocampo bianconero poco incisivo e troppo spesso in sofferenza: Bentancur e Matuidi in difficoltà (voto 5), Pjanic (voto 5,5) sofferente, ma con la parziale scusante della febbre accusata nel pomeriggio. Complessivamente si salvano solo Szczesny (voto 7: che intervento per deviare sulla traversa il pallonetto di Griezmann) e Chiellini (voto 6,5, tiene in piedi la squadra in una serata da incubo per i colori bianconeri) con Bonucci al suo fianco i crisi contro Diego Costa e colpevole sul gol di Gimenez (voto 5). Senza dimenticare la prova opaca dei terzini: timidi e mai in spinta (De Sciglio e Alex Sandro: voto 5)

CHAMPIONS LEAGUE, ATLETICO MADRID-JUVENTUS 2-0. CHIELLINI "CI GIOCHEREMO TUTTO A TORINO"

Giorgio Chiellini e' convinto che la Juventus potra' ribaltare il risultato contro l'Atletico Madrid nonostante la sconfitta di Madrid contro l'Atletico per 2-0: "Lo sapevamo che erano molto pericolosi sui calci piazzati e dovevamo stare piu' attenti - ha detto ai microfoni di Sky Sport - Ora resettiamo e a Torino cercheremo di ribaltare il risultato". Chiellini ha poi ribadito: "Ci vuole calma, sicuramente non siamo contenti ma ci giocheremo tutto a Torino". Sulla gara Chiellini ha concluso: "Avevamo iniziato la partita anche in modo positivo, nel secondo tempo dovevamo stare piu' attenti pero' niente e' compromesso, recuperiamo e tra tre settimane vinceremo a Torino".

CHAMPIONS LEAGUE, ATLETICO MADRID-JUVENTUS 2-0. BERNARDESCHI "ABBIAMO 90' PER RIMANERE DENTRO"

Federico Bernardeschi ci crede come il resto della Juve nonostante la sconfitta a Madrid contro l'Atletico per 2-0. "Sapevamo le difficolta' che incontravamo qui con una squadra forte come l'Atletico. Purtroppo non e' andata come speravamo pero' per fortuna gli ottavi si giocano in 180 minuti", ha detto il giocatore ai microfoni di Sky Sport. Bernardeschi ha poi aggiunto: "Siamo una squadra forte, ne siamo consapevoli e ci sara' da fare meglio al ritorno e ci sara' da non commettere piu' gli errori commessi stasera. E' un risultato importante per l'Atletico pero' e' tutto ribaltabile davanti ai nostri tifosi, e' tutto ancora da giocare". La Juve ha preso gol su palle inattive: "Sono state preparare molto bene in settimana pero' sappiamo che la partita e' diversa. Sono dettagli e purtroppo stasera sono andati a sfavore. Abbiamo veramente preso due gol uguali", ha detto Bernardeschi che ha sottolineato anche amarezza e delusione del gruppo bianconero aggiungendo che "quando si prende gol c'e' sempre una disattenzione. Qualcosa e' andato storto per forza. Purtroppo ne abbiamo presi due uguali. Ora abbiamo 90 minuti per rimanere dentro questa Champions".

ATLETICO MADRID-JUVENTUS 2-0 TABELLINO

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Saul Ñiguez, Rodrigo, Thomas Partey (16' st Lemar), Koke (22' st Correa); Griezmann, Diego Costa (13' st Morata). A disposizione: Adan, Savic, Arias, Vitolo. Allenatore: Simeone.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (28' st Emre Can), Matuidi (41' st Cancelo); Dybala, Mandzukic, Ronaldo. A disposizione: Perin, Rugani, Barzagli, Kean, Bernardeschi. Allenatore: Allegri.

ARBITRO: Zwayer (Germania)

MARCATORI: 33' st Gimenez (A), 38' st Godin (A)

NOTE: Ammoniti: Diego Costa, Partey, Griezmann (A); Alex Sandro (J). Recupero: 2' pt, 4' st.