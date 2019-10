Dieta del riso di Kempner: fa dimagrire e normalizza la pressione. DIETA NEWS

Dieta efficace per dimagrire, in cui non si rinuncia ai carboidrati? La dieta del riso del dr Kempner fa perdere peso e normalizza la pressione.

Dieta del riso del dottor Kempner: fa dimagrire e mantiene la pressione sotto controllo

La dieta del riso del dottor Kempner è stata elaborata nel 1993 e trae la sua origine da una scoperta. In seguito a numerosi studi, il medico si era infatti accorto che tra le popolazioni che avevano il riso tra gli alimenti più consumati, il tasso di obesità, problemi cardiaci e ipertensione era molto più basso rispetto a quello registrato in altre popolazioni.

Dieta del riso di Kempner: fa dimagrire senza rinunciare ai carboidrati

La dieta del riso del dr Kempner si basa su un regime alimentare in cui compaiono anche i carboidrati. La dieta prevede infatti il consumo di carboidrati salutari, come quelli che derivano dai cereali integrali.

Con il piano alimentare elaborato dal medico, non solo si perde peso, ma si mantiene anche sotto controllo la pressione.

Dieta del riso del dr Kempner: due fasi, la prima è di disintossicazione

Il regime alimentare della dieta del riso di Kempner prevede due fasi. La prima, definita di disintossicazione, è orientata alla perdita di peso e consente l’assunzione di 800 calorie giornaliere. La seconda fase invece prevede un apporto calorico di 1000 calorie al giorno, da mantenere fino a quando non viene raggiunto il peso desiderato.

Dieta del riso di Kempner per dimagrire: cosa si può mangiare

La dieta del riso elaborata da Kempner prevede il consumo di amidi, frutta e verdura, ma anche di latticini. Nel regime è dato ampio spazio alle fibre, che consentono di sentirsi sazi più velocemente e favoriscono l’abbassamento dei livelli del colesterolo.

Per quanto riguarda i primi, la dieta prevede il consumo di pasta (mezza tazza), di riso (un terzo di tazza) oppure una fetta di pane. La verdura può essere mangiata sia cruda sia cotta. È inoltre concesso un frutto oppure un bicchiere di succo. Fra i latticini è possibile consumare una tazza di latte o uno yogurt oppure mezza tazza di ricotta. Proseguendo con il percorso alimentare, si possono poi introdurre anche carni magre e pesce, quali fonti proteiche.

Dieta del riso del dr Kempner: il riso consente di mantenere sotto controllo la pressione

La dieta del riso consente non solo di dimagrire, ma anche di normalizzare i valori della pressione. A rivelarlo è uno studio condotto presso la Temple University di Philadelphia. Alcuni composti naturali presenti nel riso inibiscono l’azione dell’angiotensiona II, una proteina endocrina che causa ipertensione.

Dieta del riso di Kempner: cosa non fare e cosa non mangiare per dimagrire

Per vedere i risultati della dieta, è necessario seguire alcuni accorgimenti, evitando alcuni alimenti. Il medico Kempner consiglia infatti di limitare il sale, in quanto stimola l’appetito. Bisogna poi consumare in modo moderato alcuni alimenti fra i quali quelli contenenti grassi saturi e quelli ricchi di sodio.

Prima di iniziare la dieta è opportuno rivolgersi al proprio medico di fiducia o ad uno specialista in grado di dare i giusti consigli, soprattutto in presenza di patologie.