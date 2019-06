Dieta? Sgonfiare la pancia in modo naturale? Le 7 migliori erbe drenanti

Dieta? No ecco come sgonfiare la pancia in modo naturale? Le 7 migliori erbe drenanti

Il problema della pancia gonfia è putroppo comune a molte donne ma anche gli uomini non ne sono immuni. Per quanto riguarda il genere femminile, il gonfiore intestinale può derivare dalla presenza di aria nell'intestino ma anche per gli scompensi ormonali associati all'arrivo del ciclo mestruale. Il metodo più semplice per sgonfiare la pancia è quello di favorire il drenaggio dei liquidi. Di seguito vi presenteremo le 7 migliori erbe drenanti e deuperativi per sgonfiare la pancia in modo naturale:

1. Il finocchio è l'ideale

Il finocchio è considerato il rimedio naturale per sgonfiare la pancia subito per eccellenza. Questa pianta è in grado di favorire i processi fermentativi dell'intestino e sgonfiare lo stomaco dall'aria. Il consiglio è quello di consumarne un decotto a fine pasto per un effetto praticamente immediato.

2. La salvia aiuta anche la digestione

La salvia è comunemente utilizzata in cucina da secoli ma anche tra le migliori erbe drenanti e depurative. Chi soffre di gonfiore addominale dovrebbe consumarne due volte al giorno una tisana per iniziare a vedere i primi risultati. Non solo, la salvia fa bene alla digestione in quanto stimola la produzione dei succhi gastrici e si dice abbia il potere di abbassare la glicemia. Si tratterebbe quindi un rimedio naturale ideale per chi soffre di diabete di tipo 2.

3. L'anice aiuta ma occhio alle dosi

L'anice stellato si distingue tra le erbe per sgonfiare pancia per la sua utilità quando il problema è legato a difficoltà di digestione. La spezia aiuta a ridurre il gonfiore dopo un pasto abbondante ma bisogna dosarne le dosi con cura per evitare fastidi come vomito e diarrea. Per conoscere le giuste quantità ed evitare di eccedere è meglio chiedere consiglio ad un esperto come un'erborista.

4. Foglie di centella, il rimedio esotico

In Oriente le erbe drenanti e depuranti sono piuttosto diffuse e le foglie di centella asiatica servono proprio a sgonfiare la pancia in modo naturale grazie alla loro capacità di accelerare lo smaltimento dei liquidi in eccesso. La centella è un ottimo rimedio naturale anche per chi soffre di gambe stanche e affaticate.

5. La melissa aiuta a smaltire le tossine

La melissa tra tutte le erbe drenanti e depurative per sgonfiare la pancia subito è quella che ha non solo l'effetto di aumentare la diuresi, eliminando così le tossine nel corpo, ma anche di diminuire la fame nervosa. Si tratta quindi di un rimedio naturale utile per chi vuole dimagrire velocemente e perdere i kg di troppo in vista dell'estate. Il suo effetto viene amplificato se si realizza una tisana con un po' di radice di liquiriza da consumare dopo i pasti.

6. Menta per sgonfiare lo stomaco dall'aria

La menta è cosiderata principalmente un'erba aromatica è utile anche a sgonfiare la pancia subito. Le sue proprietà carbinative sono perfette per sgonfiare lo stomaco dall'aria e dai gas intestinali. Una bella tisana di menta consumata calda e la sensazione di gonfiore sparirà in pochi minuti.

7. Il tarassaco è il vostro migliore amico per sgonfiare lo stomaco dall'aria

Quando si parla di erbe drenanti e depurativi non si può non citare il tarassaco. Questa pianta grazie all'elevate concentrazioni di una sostanza chiamata tarasserolo stimola la secrezione billiare e aiuta la ripresa della normale attività dello stomaco.