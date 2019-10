Dybala fenomeno Champions: nel mirino Platini. E il rinnovo con la Juventus...

Juventus, Dybala ribalta la Lokomotiv Mosca. I tifosi sognano il tridente con Higuain-Ronaldo

Paulo Dybala manda un segnale forte alla Juventus: la Joya con i due gol che hanno ribaltato la sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca (vittoria che proietta i bianconeri a 7 punti, ottavi di finale più vicini) rilancia le sue quotazioni da attaccante titolare al fianco di Cristiano Ronaldo (più opaco del solito nella notte bianconera) e fa anche sognare quei tifosi che vorrebbero vedere più spesso in campo il tridente con lui, CR7 e Higuain (il Pipita è entrato a inizio secondo tempo contro i russi). "Possiamo giocare insieme? Adesso che abbiamo vinto possiamo dire di sì. Se finiva 0-1 tutti avrebbero detto di no. Io dico che bisogna lavorare, il mister ha le sue idee in testa. Vedremo", le parole di Paulo Dybala a fine match.

Juventus, Dybala mette nel mirino Inzaghi-Platini

Dybala si gode la doppietta ("Personalmente avevo bisogno di questi due gol") capace di proiettarlo a quota 13 reti in Champions League con la maglia bianconera (quinto marcatore di sempre, Platini e Inzaghi sono a quota 17 nel suo mirino, più lontani Trezeguet con i suoi 28 centri e Del Piero a 44).

Dybala cuore Juventus: le voci di mercato estive (Manchester United, Tottenham, Inter, Psg)

La scommessa di Paulo Dybala che in estate ha scelto fortemente di restare alla Juventus è sulla buona strada nell'essere vinta se la Joya continuerà così. Il 26enne attaccante argentino non si è lasciato incantare dalla sirene inglesi: scambio saltato con il Manchester United (Lukaku avrebbe potuto prendere la via di Torino anziché quella della Milano nerazzurra) e con il Tottenham che ha seriamente pensato di investire 70 milioni su di lui. Mentre la suggestione dell'affare Inter-Juventus con Icardi non è mai decollata (e il Psg - che aveva valutato Dybala, se fosse partito Neymar, ha puntato last minute su Maurito in prestito nelle ultime ore di mercato).

Dybala-Juventus, il contratto...

Ma in tutte queste voci, ipotesi, trattative abbozzate e fallite, la verità è che Dybala voleva fortemente tenersi addosso l'amata casacca bianconera. I prossimi mesi definiranno il suo futuro alla Juventus con Paulo che ha il contratto sino al 2022 a 7,5 milioni netti a stagione. Al momento la scadenza è lontana (non vicinissima quantomeno) e la società bianconera non ha alcuna fretta impellente di trattare il rinnovo. Ma se Dybala proseguirà su questa strada nel corso del 2020 la questione certamente tornerà d'attualità e la Joya avrà ottimi argomenti nel chiedere prolungamento con (meritato) adeguamento dello stipendio.

DYBALA SU INSTAGRAM DOPO JUVENTUS-LOKOMOTIV MOSCA: "BOOM"