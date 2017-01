Emily Ratajkowski madrina della Juventus. Selfie in reggiseno spacco birichino

Emily Ratajkowski madrina della Juventus



La Juventus ha presentato il nuovo logo (la J brandizzata) e come madrina d'eccezione della festa bianconera tenutasi al Museao della Scienza di Milano c'era Emily Ratajkowski. Proprio la supermodella americana, che ha fatto innamorare milioni di persone con le sue foto su instagram (e celebre anche per lo scandalo di foto hackerate dal suo cellulare, caso simile a quello capitato a Diletta Leotta e non solo).



Emily Ratajkowski madrina della Juventus in abito avorio



Emily Ratajkowski si è presentata alla serata della Juventus con uno splendido abito avorio: unicon neo, era molto più coperto di quanto sono abituati vedere i fans della modella su Instagram.



Emily Ratajkowski selfie in reggiseno spacco birichino



Tra l'altro proprio nelle scorse ore la Ratajkowski ha pubblicato un video con seno esplosivo (reggiseno di pizzo nero a valorizzarlo) e spacco birichino che ha superato i 3milioni di visualizzazioni in poche ore.