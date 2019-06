Italia-Polonia tv streaming: EUROPEI UNDER 21, DOVE VEDERE ITALIA-POLONIA

Italia-Polonia tv e streaming: EUROPEI UNDER 21, DOVE VEDERE ITALIA-POLONIA

Italia-Polonia Under 21 si gioca alle ore 21. Si gioca allo stadio Dall’Ara di Bologna. Seconda partita dell'Europeo Under per gli azzurri del ct Di Biagio dopo la vittoria per 3-1 contro la Spagna all'esordio: la nazionale italiana cerca la qualificazione in semifinale che darebbe anche la certezza di gicoare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ecco la guida per seguire Italia-Spagna in tv, streaming e radio.

ITALIA-POLONIA TV RAI E STREAMING RAIPLAY

Italia-Polonia Under 21 sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Chi volesse seguire la nazionale italiana in streaming può affidarsi a RaiPlay: il servizio è accessibile gratuitamente su smart Tv, PC, smartphone e tablet. La partita tra Italia e Polonia sarà raccontata in telecronaca da Luca De Capitani, il commento tecnico di Antonio Di Gennaro e gli interventi da bordocampo di Andrea Riscassi.

ITALIA-POLONIA RADIO RAI

Italia-Polonia sarà in diretta anche su Rai Radio1 nel consueto Zona Cesarini dalle 20.50 con Maurizio Ruggeri.

EUROPEO UNDER 21 ITALIA-POLONIA FORMAZIONI

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Lo. Pellegrini, Mandragora, Barella; Orsolini, Cutrone, Chiesa. Ct. Di Biagio

POLONIA UNDER 21 (4-3-3): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Michalak, Kownacki, Szymanski. Ct. Michniewicz