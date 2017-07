Juventus-Bernardeschi è fatta. Accordo con la Fiorentina. Le cifre



Federico Bernardeschi è un giocatore della Juventus: il club bianconero ha trovato un accordo con la Fiorentina sulla base di 40 milioni di euro più una serie di bonus e senza contropartite tecniche. Secondo Sky Sport, il giocatore firmerà un contratto di cinque anni con la Juve con un ingaggio di circa 4 milioni di euro.



Bernardeschi alla Juventus. I tifosi della Fiorentina lo hanno contestato



Federico Bernardeschi nelle scorse ore non si era presentato nel ritiro della Fiorentina di Moena inviando un certificato medico. L'ultimo atto di una rottura ormai definitiva con il club viola. I tifosi della Fiorentina nella notte lo avevano duramente contestato con uno striscione apparso in città.



Bernardeschi alla Juventus dopo Fiorentina e Crotone



Bernardeschi lascia la Fiorentina dopo 72 presenze in Serie A segnando 14 gol. Era esploso in maglia viola dopo una stagione in prestito al Crotone in serie B dove aveva collezionato 38 partite e 12 reti. In Nazionale, il nuovo gioiello della Juventus ha 9 presenze con una rete e 16 con 5 gol con la maglia dell'Under 21.