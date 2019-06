Juventus, Douglas Costa: annuncio sul suo futuro. CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS

JUVENTUS PUNTA THEO HERNANDEZ DEL REAL MADRID

Dopo aver inseguito a lungo Marcelo, la Juve pensa a un altro terzino sinistro del Real Madrid. Secondo "As", i bianconeri sarebbero interessati a Theo Hernandez, 21enne laterale marsigliese, rientrato ai blancos dal prestito alla Real Sociedad. Con l'arrivo di Mendy e la conferma di Marcelo, per lui non ci sarebbe posto nell'undici di Zidane, il Real lo cederebbe volentieri per fare cassa (ma per non meno dei 30 milioni di euro spesi per acquistarlo dall'Atletico Madrid) e la Juve potrebbe approfittarne. I bianconeri avrebbero gia' preso contatto con l'entourage del giocatore, che sarebbe felice di ritrovare Cristiano Ronaldo. A Theo Hernandez sarebbe interessato anche il Napoli.

JUVENTUS. DOUGLAS COSTA "RESTO QUI, CON SARRI E RAMSEY FAREMO BENE"

Il suo futuro ancora e' incerto ma lui, Douglas Costa, attualmente in vacanza a Capo Verde, ha fatto sentire la sua voce, giurando fedelta' alla Juventus. "Non conosco Sarri personalmente ma ho visto giocare il suo Napoli. Nel mio primo anno in serie A lui ha fatto una stagione fantastica con gli azzurri. Sono convinto che con lui faremo grandi cose. Adesso e' tutto nuovo: io resto qui. Ho altri tre anni di contratto con la Juve e sono convinto di restare", ha dichiarato il brasiliano. "Ogni anno il campionato italiano e' piu' complicato: ora con Conte all'Inter e Ancelotti al Napoli sara' ancor piu' difficile. Noi pero' faremo il massimo per migliorare, soprattutto in Champions League, che e' il nostro primo obiettivo", ha aggiunto Douglas Costa. "Ramsey? Non conosco personalmente nemmeno lui: seguo di piu' la serie A che la Premier League. Se un club come la Juventus ha deciso di prenderlo vuol dire che e' un grande giocatore", ha concluso il brasiliano.

CALCIOMERCATO: PSG. STAMPA, RIFIUTATI 55 MLN JUVENTUS PER MARQUINHOS PARIGI

La Juventus ci prova per Marquinhos. Secondo "Le 10 Sport", i bianconeri avrebbero presentato al Paris Saint Germain una prima offerta da 55 milini di euro per il centrale brasiliano ex Roma. Un tentativo pero' andato a vuoto perche' il Psg al momento non intende privarsi del giocatore anche se non e' da escludere un nuovo approccio della Juve. Le strade dei due club potrebbero poi incrociarsi sul nome di Adrien Rabiot: in Spagna danno il centrocampista, in scadenza di contratto, ormai d'accordo con i bianconeri (quinquennale da 7 milioni all'anno con 10 milioni di bonus alla firma) ma il ds Leonardo non avrebbe ancora rinunciato all'idea di trattenere il giocatore. Nei prossimi giorni dovrebbe incontrare Veronique Rabiot, madre e agente del centrocampista, per provare a riannodare il filo e parlare di rinnovo sebbene in societa' non tutti siano d'accordo con Leonardo. E questo potrebbe avere un peso non indifferente sulla decisione di Rabiot.