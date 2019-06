Juventus, Rabiot ha firmato: bomba spagnola. E Pogba fa sognare i bianconeri

Juventus, Rabiot ha firmato: bomba spagnola

La Juventus avrebbe trovato l'accordo per l'acquisto di Adrien Rabiot. Il 24enne centrocampista francese è in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain e può arrivare a parametro zero. Secondo la trasmissione spagnola “El Chiringuito de Jugones”, Rabiot ha scelto la Juve, nonostante fosse seguito dai top club europei: Barcellona, Manchester United e Arsenal in primis. Sempre secondo quetsa ricostruzione l'accordo tra Rabiot e la Juventus dovrebbe essere ufficializzato a luglio: contratto sino al 2024 con bonus alla firma di 10 milioni di euro e ingaggio da 7 milioni netti all'anno. Nel corso dell’ultima stagione, a partire da dicembre, Rabiot è stato messo fuori rosa dal Psg, a causa della sua volontà di non prolungare il contratto in scadenza con il club parigino.

Juventus-Pogba, la foto del Polpo che fa sognare i tifosi bianconeri

Pogba alla Juventus è il nuovo tormentone dell'estate. Il centrocampista del Manchester United atualmente è a Tokyo, impegnato per un tour promozionale con uno dei suoi sponsor principali. Nelle scorse ora ha già aperto all'addio con il club inglese. Ora ecco una nuova puntata. Sul profilo Instagram del "Polpo" Pogba, tra le vorie storie, spunta la foto di un tifoso con le sue maglie, quella attuale del Manchester United (numero 6) e quella indossata alla Juventus (numero 10) per quattro stagioni (dal 2012 al 2016). Un segnale? Di sicuro tanto è bastato a far sognare i tifosi bianconeri che puntano al "Pog-back". L'arrivo di Pogba è possibile, ma tutt'altro che semplice: intanto il Manchester United difficilmente lo cederà per meno di 150 milioni di euro. In più la Juventus dovrà superare la concorrenza del Real Madrid: Zidane pressa Florentino Perez per il regalo estivo. La verità si saprà tra non molto: il mercato in entrata nella Premier League si chiude l'8 agosto. Vero che potrebbe anche esser ceduto dopo, ma a quel punto lo United non potrebbe più trovare un suo sostituto.