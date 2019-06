Pogba pronto a scioperare con il Manchester United: rumors. La Juventus...

Pogba pronto a scioperare con il Manchester United. Juventus e Real Madrid pronte all'assalto

La Juventus sogna Paul Pogba. Ma anche il Real Madrid (su richiesta di Zidane)... La certezza è che il centrocampista francese sembra pronto a lasciare il Manchester United. Pogba non vuole rimanere a Old Trafford e non giocare la Champions League e secondo quanto ricostruito dal quotidiano spagnolo ABC, l'ex campione della Juventus avrebbe fatto sapere al club la sua decisione. Il vicepresidente esecutivo Ed Woodward avrebbe però messo immediatamente in chiaro le cose: o qualcuno versa 180 milioni di euro oppure rimane a Manchester. Al francese non rimane che andare al muro contro muro, come fece Courtois l'anno scorso con il Chelsea, non presentandosi in ritiro e forzando la cessione al Real Madrid. E, secondo quanto riportato dalla Spagna, Pogba sarebbe pronto a scioperare anche lui. Su Pogba per l'appunto c'è forte l'interessamento del Real Madrid e della Juventus.

JUVENTUS-POGBA, CANCELO CONTROPARTITA PER IL MANCHESTER UNITED

Sul fronte Juventus-Pogba si registra che Fabio Paratici nei giorni scorsi si è recato a Manchester e secondo le indiscrezioni di mercato ha incontrato i vertici dello United. Primi contatti avviati per riportare Pogba alla Juventus. Il prezzo è alto e la Juve a quelle cifre non ha intenzione di arrivare. I bianconeri potrebbero inserire delle contropartite. Fra queste l'ipotesi più accreditata è quella che porta a Joao Cancelo (che piace anche al Manchester City).

Pogba: "Dopo tre anni a Manchester voglio una nuova sfida". Juventus e Real Madrid pronte all'assalto

Pogba conferma di volere lasciare il Manchester United. Da Tokyo, a margine di un evento, il centrocampista francese alimenta le speranze di Juventus e Real Madrid. "Sono a Manchester da 3 anni e ci sono stati bei momenti e momenti pessimi, come in ogni esperienza - le parole del francese -. Dopo questa stagione e dopo tutto quello che è accaduto in questa stagione, che è stata anche la mia migliore annata in assoluto, credo che per me sia meglio cercare una nuova sfida da qualche altra parte. Sto pensando a questo".