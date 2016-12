Juventus, fatta per Caldara. L'Atalanta: "Bianconeri più veloci di tutti"

JUVENTUS, CALDARA HA SUPERATO LE VISITE MEDICHE



Mattia Caldara alla Juventus. Il 22enne difensore dell'Atalanta (quest'anno 3 volte in gol) ha già fatto le visite mediche con il club bianconero nei giorni scorsi e le ha superate. L'ufficialità arriverà a gennaio, ma il centrale rimarrà a Bergamo tutta questa stagione e anche la prossima (in prestito) così da completare il suo processo di crescita. La Juve verserà circa 15 milioni (più 4-5 di bonus) alla società di Percassi.



PERCASSI (ATALANTA): "CALDARA ALLA JUVENTUS, MA RESTERA' CON NOI"



"Caldara? La Juve ha anticipato tutti ed il ragazzo restando da noi crescerà giocando. Questa è un'operazione che può cambiare la storia dell'Atalanta. Sportiello? Non dobbiamo tarpare le ali ai giovani, è giusto che seguano la loro strada. Piuttosto è decisivo sostituirli in modo adeguato. Chi mi ha stupito? Petagna, non lo conoscevo. Lui e Papu Gomez sono incedibili".