Juventus flop: giù a Piazza Affari. E se va fuori dalla Champions... I costi di un'eventuale eliminazione

Juventus flop: giù a Piazza Affari. E se va fuori dalla Champions League... I costi di un'eventuale eliminazione

Juventus giù. Il duro ko contro l'Atletico Madrid (2-0 al Wanda Metropolitano e qualificazione ai quarti di Champions League a rischio) costa caro anche sul terreno di Piazza Affari al club bianconero che cede subito il 10,9%, recuperando poi qualcosa in tarda mattinata (ma restando sempre attorno al -9%). Tra l'altro oggi un'azione della Juventus vale attorno a 1,3 euro mentre a settembre ancora forte dell'effetto Ronaldo, era arrivata a 1,67 euro.

Al di là della borsa, la Juventus avrà la missione di rimontare contro l'Atletico Madrid (ritorno il 12 marzo) per la gloria sportiva, ma anche per i ricchi proventi che porta avanzare in Champions League. Al momento, la Juventus ha già guadagnato 84 milioni di euro in premi Uefa, cifra che salirebbe di altri 10,5 mln se si arrivasse ai quarti di finale. Altri 12 milioni entrerebbero per la semifinale e tra i 15 e i 19 milioni (in caso di vittoria o sconfitta) per le finaliste. Nella migliore prospettiva conquistare la Champions League potrebbe portare sino a 126,6 milioni. Uscire adesso, quindi, costerebbe, botteghino escluso, circa 45 milioni.