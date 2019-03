Juventus, Kean spazza via l'Udinese. Allegri: "Champions non sia ossesione"

"Kean? Ha fatto bene a restare alla Juventus, deve migliorare ancora molto nei movimenti. E' molto bravo, ma è un classe 2000 e deve ancora imparare tanto". Massimiliano Allegri commenta la vittoria per 4-1 della Juventus sull'Udinese con doppietta del 19enne attaccante bianconero. Tre punti che ribadiscono il predominio della Signora in campionato e rafforzano le certezze di vincere l'ottavo scudetto consecutivo (il 2-1 al San Paolo contro il Napoli domenica scorsa d'altra parte aveva già chiuto tutti i giochi cancellando le residue speranze della squadra di Carlo Ancelotti). "I ragazzi sono stati bravi, ci siamo preparati bene. Ora mancano cinque vittorie allo scudetto, indipendentemente da quello che farà il Napoli. Dopo ventisette giornate, avere 75 punti è una bella quota, ma bisogna migliorare singolarmente e nel giocare in verticale", sottolinea l'allenatore della Juventus.

La testa è all'Atletico Madrid, serve una rimonta all'Allianz Stadium dopo il 2-0 incassato al Wanda Metropolitano. In queste ultime settimane tanto si è scritto sul fatto che Allegri potrebbe lasciare a fine stagione (con Zidane a Guardiola, o un ritorno di Conte tra le voci legate al suo successore). "Credo che abbiamo lavorato molto bene in questi quattro anni e mezzo, ci siamo sempre giocati la Champions. Sono arrivato nello scetticismo, siamo arrivati per cinque volte agli ottavi e per due volte in finale. Le finali vanno vinte, ma abbiamo trovato due squadre importanti. Se non riusciamo quest'anno sarà l'anno prossimo magari. A quello che dicono verso di me sono abituato", rivendica Max Allegri. E sottolinea: "E' vero che le storie finiscono, stiamo andando verso l'ottavo scudetto, abbiamo vinto la Supercoppa. Stiamo facendo un buon lavoro, Champions? Create aspettative troppo alte. E' un'ossessione, giocare la Champions dev'essere una gioia. Sono fiducioso, dopo cinque anni alla Juventus spero di poter continuare".

JUVENTUS, EMERGENZA INFORTUNI IN VISTA DELL'ATLETICO MADRID

Contro l'Udinese la Juventus ha giocato con la difesa a 3, composta da Caceres, Barzagli (che è infortunato ed è stato sostituito da Bonucci) e Rugani, con Alex Sandro a sinistra (squalificato in Champions) e Spinazzola a destra. "Caceres è una delle soluzioni se decidessimo di giocare a 3. Avrò solo Cancelo per la fascia destra e Spinazzola per la sinistra. Bisognerà fare una partita in cui ci vorrà molta tecnica, ampiezza. Sicuramente chi giocherà si farà trovare pronto". Senza dimenticare che Sami Khedira è ancora fermo per i problemi cardiaci. Gli infortuni e le squalifiche non spaventano l'allenatore della Juventus: "Io più sono nel casino più diverto. Meno male che mancano tanti giocatori, così mi devo inventare qualcosa".

JUVENTUS, KEAN: "MI FACCIO SEMPRE TROVARE PRONTO"

Moise Kean è stato il grande protagonista del successo della Juventus sull'Udinese. "Mi faccio sempre trovare pronto durante gli allenamenti e quando scendo in campo provo a fare del mio meglio. Stando alla Juve impari molto. Quale il gol più difficile? Forse il primo, perché loro palleggiavano e in ripartenza sono stato bravo a recuperare palla. Atletico Madrid? Vincere aiuta sempre, ora possiamo pensare all'impegno di martedì", ha detto l'attaccante bianconero.

JUVENTUS-UDINESE 4-1 TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Caceres, Barzagli (24'pt Bonucci), Rugani, Spinazzola; Can, Bentancur, Matuidi (27'st Dybala); Bernardeschi, Kean (34'st Nicolussi), De Paul. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Sciglio, Kastanos, Mavididi, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck (24'pt Opoku); Ter Avest (17'st Sandro), Larsen, Wilmot (1'st Lasagna), Fofana, Zeegelaar; Pussetto, De Paul. A disposizione: Perisan, Nicolas, Sandro, Micin, Bocic, Ingelsson, Okaka. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Chiffi.

MARCATORI: 11'pt e 39'pt Kean (J), 22'st su rig. Can (J), 26'st Matuidi (J), 39'st Lasagna (U).

NOTE: Ammoniti: Larsen, Pussetto, Opoku (U). Recupero: 2'pt-3'st. Calci d'angolo: 5-0