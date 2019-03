Juventus, sondaggio per Guardiola. Ma Zidane resta in pole position

Juventus, sondaggio per Guardiola possibile mister bianconero se parte Allegri

La Juventus sonda Guardiola come possibile successore di Max Allegri. Il club bianconero ha sentito Pere Guardiola fratello dell'allenatore del Manchester City. A riportarlo è Sportmediaset, secondo cui l'agente di Pep "è stato visto circolare recentemente per Torino senza un motivo apparente e ci sta che sia stato invitato dai dirigenti bianconeri per un contatto conoscitivo. In Inghilterra qualcuno ha inoltre buttato lì che in un qualsiasi giorno di riposo del Manchester City, Pep Guardiola in persona abbia fatto un blitz a Milano “per motivi personali”. Qualcuno l’avrebbe addirittura visto pranzare in un privè di un prestigioso ristorante del centro di Milano, in compagnia di un paio di persone di sesso maschile".

Juventus-Guardiola, gli ostacoli alla trattativa

Da qui a dire che Guardiola sarà il prossimo allenatore della Juventus però ce ne corre. Il tecnico catalano ha un contratto con il Manchester City sino al 2021 e un ingaggio da 20 milioni di sterline (circa 23,5 milioni di euro. Il Manchester City). Senza dimenticare che i Citizen sono di proprietà dello sceicco Mansour bin Zayed che non lascia certo partire i suoi 'gioielli' tanto facilmente.

Juventus-Guardiola, Zidane in pole position se sarà addio con Allegri. Il punto

La Juventus comunque si sta guardando attorno sul mercato allenatori. L'ipotesi che a fine stagione arrivi il divorzio con Max Allegri è concreta (il tecnico livornese poi è mister molto ambito sul mercato internazionale, però l'addio tra mister e club bianconero non è ancora cosa certa) e i bianconeri devono forzatamente pensare oggi al successore. In pole position resta Zinedine Zidane. L'ex alleanatore del Real Madrid è un nome che piace molto ad Andrea Agnelli, ha un profilo vincente a livello internazionale (3 Champions League concsecutive con il Real Madrid) ed è ovviamente amato dai tifosi per il suo passato con la maglia bianconera. Zizou poi ha già allenato Cristiano Ronaldo e tra lui e CR7 c'è grande stima. Zidane piace anche al Chelsea (che potrebbe chiudere con Sarri a fine stagione), ma la Juventus per mille ragioni è il club favorito nella sua testa.

Juventus-Zidane? Da Conte a Simone Inzaghi e Klopp

Le alternative: c'è la suggestione di un ritorno a Torino di Antonio Conte (ipotesi che piace a Paratici), mentre sono in calo rispetto al passato le quotazioni di Simone Inzaghi (un anno fa più o meno di questi tempi l'allenatore della Lazio era una possibilità più concreta se Allegri fosse partito - come poi non è successo - al termine del campionato). Infine le voci su Jurgen Klopp, ma il Liverpool ha promesso all'allenatore tedesco di rinnovargli l'attuale contratto da 8 milioni netti con premi, sfondando il muro dei 10 milioni e arrivando a giugno 2024.