Juventus, Mandzukic salta il Milan in Supercoppa. E non solo lui...

Juventus-Milan, Mandzukic e Benatia out

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 21 giocatori per la finale di Supercoppa italiana in programma mercoledì 16 gennaio a Gedda. Non parteciperanno alla trasferta in Arabia Saudita gli infortunati Mario Mandzukic e Medhi Benatia.

JUVENTUS, MANDZUKIC E BENATIA: LE CONDIZIONI DEI DUE INFORTUNATI BIANCONERI

MANDZUKIC si è infortunato in allenamento al flessore sinistro e sarà fermo per almeno due settimane. Infortunio muscolare anche per Mehdi Benatia che ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Fuori causa anche Barzagli. Allegri ha deciso di aggregare alla prima squadra il giocatore dell'Under 23, Del Favero.

Juventus-Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa

Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Kean, Bonucci, Cancelo, Pinsoglio, Perin, Emre Can, Rugani, Bentancur, Del Favero, Bernardeschi, Spinazzola.

SUPERCOPPA: JUVENTUS-MILAN, PLEBISCITO BIANCONERO, IL 93% PUNTA SULLA SQADRA DI MAX ALLEGRI

I precedenti tra Juventus e Milan pesano come un macigno sulle analisi dei bookmaker e sulle preferenze degli scommettitori a due giorni dalla finale di Supercoppa. I bianconeri hanno vinto le ultime sfide e, complice anche lo scarto di 22 punti in campionato, conducono ampiamente secondo il giudizio dei trader Microgame: sono dati a 1,60 e, in più, hanno raccolto la quasi totalità delle scommesse 1X2, ben il 93%. Come riporta Agipronews, sale invece a 3,70 il pareggio (fermo al 5% dei consensi) mentre i pochissimi (il 2%) che hanno scelto il successo del Milan (dato a 6,50), probabilmente lo hanno fatto ricordando il trionfo finale dei rossoneri nella finale di Supercoppa del 2016. Allora, però, finì 1-1 e il Milan vinse ai rigori: si può puntare anche su questa eventualità e per i rossoneri conquistare il trofeo dal dischetto è un'opportunità a 12 volte la posta, dovesse invece vincere la Juve dagli 11 metri la quota scenderebbe a 10,00. Nelle sei vittorie di fila ottenute sulla squadra di Gattuso, la Juve ha chiuso due volte per 2-0 e altre due per 2-1, risultati ritenuti tra i più probabili a 7,00 e 7,75. L'1-1, come nella finale di tre anni fa, pagherebbe invece 7,25.

Supercoppa Italiana, c'è Banti per Juventus-Milan

Luca Banti della sezione di Livorno sarà l'arbitro della Supercoppa Italiana tra Milan e Juventus che andrà in scena mercoledì sera alle ore 18,30 italiane a Gedda. Preti di Mantova e Passeri di Gubbio sono stati scelti dall'Aia come assistenti di linea mentre toccherà all'internazionale Fabio Di Bello di Brindisi ricoprire il ruolo di quarto uomo. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata sarà impegnato al Var insieme a Gianluca Vuoto, assistente della sezione di Livorno.

Juventus-Milan, la squadra arbitrale

BANTI PRETI – PASSERI

IV: DI BELLO VAR: GUIDA AVAR: VUOTO Riserva: BINDONI