Juventus, Paratici e la lista dimenticata (Zaniolo, Savic e...). Parla Nedved

Juventus, Paratici e il giallo della lista dimenticata (zaniolo, Savic, Chiesa)

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, avrebbe dimenticato sul tavolo un foglietto con i nomi degli obiettivi di mercato bianconero sul tavolo di un ristorante milanese. Appunti prontaente notati da una persona lì presente che li ha poi inviati a Il Tempo. E' subito saltato all'occhio il nome del centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo (valutato 40 milioni), poi Savic (con il dubbio se si trattasse del difensore dell'Atletico Madrid o del centrocampista della Lazio ) e il gioiello della Fiorentina Federico Chiesa (50 milioni). Nella presunta lista di mercato ci sarebbero anche il gioiellino del Brescia Tonali (20 milioni), il difensore del Genoa Romero (20 milioni) e altri talenti di prospettiva Zennaro, del Venezia, e Szoboszlai, del Salisburgo (entrambi classe 2000).

Juventus, Monchi: "LIsta Paratici? Fantacalcio. Zaniolo? La Roma vuole farlo crescere"

Su Zaniolo ha poi parlato il direttore sportivo della Roma, Monchi (che ha fatto il colpo in estate prendendolo dall'Inter nella trattativa Nainggolan): "Prima di tutto credo che questa lista fosse del fantacalcio e credo che Fabio (Paratici, ndr) stesse scambiando i giocatori. Al di la' dello scherzo, non devo valutare Zaniolo che e' un giocatore della Roma e noi stiamo solo pensando di far crescere un ragazzo che ha fatto solo 15 partite ma che siamo tutti convinti che diventera' un giocatore importante".

JUVENTUS, NEDVED "LISTA PARATICI? HA RAGIONE MONCHI, FANTACALCIO"

"In tempi di computer trovare liste con i bigliettini non e' cosa da poco, ma resto sulle parole di Monchi che ha detto che e' fantacalcio. Vero o non vero cambia poco. Di liste se ne fanno tante, passare ai fatti ce ne vuole, quindi rimaniamo tranquilli", ha poi spiegato il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, a proposito della presunta lista di nomi stilata dal ds Fabio Paratici.