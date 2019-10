Mandzukic al Manchester United: ecco l'offerta sul tavolo della Juventus

Mandzukic al Manchester United: pronta l'offerta sul tavolo della Juventus

Mandzukic al Manchester United a gennaio: l'affare trova nuove conferme dopo che non era arrivato alla fumata bianca in agosto. La sessione invernale dovrebbe essere quella buona. L'attaccante della Juventus con l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera è finito ai margini del progetto (al fianco di Ronaldo si alternano Higuain e Dybala, anche se i tifosi sognano il tridente dopo il secondo tempo contro la Lokomotiv Mosca).

Juventus, Mandzukic al Manchester United? Nuove conferme dall'Inghilterra

Mario Manduzkic pare dunque vicino ad approdare in Premier League. Il Manchester United pensa ancora all'attaccante croato e secondo quanto si racconta oltremanica i Red Devils offrirebbero 10 milioni di euro alla Juventus. "Se c’è la possibilità che Mario vada ad allenarsi con un altro club già prima dell’eventuale cessione a gennaio? Stiamo parlando con lui per cercare la miglior soluzione possibile", ha ammesso ai microfoni di Sky Sport il ds bianconero Fabio Paratici prima della sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. "Valutiamo la possibilità che Mandzukic rimanga con noi, così come quella che vada via. Ripeto, stiamo parlando con lui per cercare la miglior soluzione possibile per entrambi”, ha ammesso il dirigente della Juventus.