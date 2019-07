Neymar alla Juventus: l'offerta per strappare O' Ney al Psg

La Juventus vuole vestire Neymar di bianconero a un anno di distanza dal clamoroso colpo Ronaldo? A prima vista pare una news di fantamercato o fantascienza. L'indiscrezione viene lanciata da El Mundo Deportivo, secondo cui la Juve avrebbe offerto al Paris Saint Germain Paulo Dybala (la Joya è nel mirino di Leonardo) e Blaise Matuidi più un conguaglio economico. Una mossa per provare a convincere il Psg a cedere il suo gioiello che pare avere sempre meno voglia di restare a Parigi. Non solo. Secondo i rumors provenienti dalla Spagna si parla di un imminente incontro in Cina tra i dirigenti della Juventus e il procuratore Pini Zahavi, agente che starebbe facendo pure da intermediario tra il club bianconero e il Psg.

JUVENTUS-NEYMAR, LE DIFFICOLTA' DELL'AFFARE PER STRAPPARLO AL PSG

Neymar alla Juventus, sogno impossibile o c'è qualcosa di vero su quanto viene raccontato in Spagna? Certo, un attacco Ronaldo-Neymar sarebbe davvero da sogno. Va detto che il brasiliano a Parigi prendere un ingaggio da oltre 36 milioni di euro. Più di quanto percepisce CR7 (a quota 31). E poi c'è la valutazione del giocatore, che il Psg pagò 222 milioni al Barcellona due anni fa e su cui il club francese non fa sconti. Senza dimenticare che la Juventus in queste settimane sta monitorando anche il fronte Icardi (su cui è forte il Napoli) e deve piazzare Higuain alla Roma. Con tutta una serie di giocatori potenzialmente in partenza (Khedira, Mandzukic, Kean, Emre Can e Cancelo) che a quel punto probabilmente dovrebbero finanziare un affare colossale.

JUVENTUS-NEYMAR, PSG NON VUOLE RIMANDARLO AL BARCELLONA

La Juventus comunque nell'ipotetico affare Neymar potrebbe essere favorita dalla volontà del Psg di non rivenderlo al Barcellona (rapporti tra i due club molto freddi) e dal fatto che Manchester United e Bayern Monaco si sono chiamate fuori. 'Solo' il Real Madrid potrebbe rappresentare una minaccia per i bianconeri nel caso il Paris Saint Germain decidesse di accontentare la voglia di O' Ney di lasciare Parigi...