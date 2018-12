Torino, auto con calciatori della Juventus primavera contro volante polizia

Due poliziotti feriti, di cui uno in codice giallo. E' il bilancio di un incidente verificatosi nel primo pomeriggio alla periferia nord del capoluogo piemontese.

TORINO: VOLANTE SI SCONTRA CON AUTO CON GIOCATORI PRIMAVERA JUVENTUS, FERITI DUE AGENTI

I due agenti a bordo di una volante stavano recandosi a compiere un intervento quando per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati con un'auto sulla quale si trovavano tre giovani calciatori della primavera della Juventus che nell'urto non hanno riportato conseguenze.