Zidane al Real Madrid per un'era bis? Contropiede merengue alla Juventus

Zinedine Zidane può tornare al Real Madrid? Se fino a martedì poteva sembrare pura fantascienza, dopo il crollo disastroso dei blancos in Champions League (umiliati al Bernabeu dall'Ajax che li ha eliminati) ora c'è un colpo di scena: Florentino Perez ha contattato Zizou per chiedergli di riprendere in mano il vascello merengue che fa acqua da tutte le parti. Il presidente del Real Madrid vorrebbe rivedere Zidane allenatore anche subito, già domenica sera contro il Valladolid nel match della Liga

Zidane allenatore del Real Madrid sin dal prossimo turno di campionato è ipotesi remota al momento, tanto che Zizou avrebbe declinato la proposta. Diversa invece la prospettiva di tornare alla guida della squadra in vista della prossima stagione quando Florentino Perez darà il via a una rifondazione, acquistando sul mercato almeno 5-6 giocatori di primo piano per rilanciare i blancos.

Zidane e Allegri, destini incrociati tra Juventus e Real Madrid

Zidane è uno dei nomi più caldi anche per la successione di Allegri alla Juventus. L'ex fantasista francese piace tanto ad Andrea Agnelli che lo riporterebbe volentieri a Torino. Bisognerà capire quanto possa spostare gli equilibri di mercato questo intervento di Florentino Perez per riportarlo a Madrid. Tanto più che nelle scorse ore, Massimiliano Allegri era considerato forse il candidato più autorevole ad allenare il Real la prossima stagione, con Mourinho - che ha pubblicamente espresso il gradimento a un ritorno - in alternativa (Pochettino, Klopp e Low gli altri nomi accostati al club merengue).