Juventus, Sarri più vicino. Eppure la quota di Guardiola-Juve scende ancora

JUVENTUS: SARRI VICINO, GUARDIOLA RESTA LA SUGGESTIONE

Juventus-Sarri o Juventus-Guardiola? Il dubbio amletico di questi giorni di mercato. La logica dice Sarri. Tutto porta a Sarri sulla panchina bianconera. Ma sino a quando l'allenatore napoletano non si liberarà dal Chelsea, firmando poi il contratto con la Signora, resterà l'eterna suggestione. Anche perchè i bookmakers in queste ore hanno abbassato la quota di Guardiola alla Juventus e alzato quella di Sarri alla Juventus. Andiamo con ordine.

JUVENTUS-SARRI: INCONTRO A MONTECARLO RAMADAMI-GRANOVSKAIA

In queste ore è previsto un vertice decisivo per il futuro di Maurizio Sarri in ottica Juventus. Marina Granovskaia, plenipotenziaria del Chelsea, e Fali Ramadani, rappresentante dell'allenatore, hanno fissato l'incontro a Montecarlo. Sarri aveva la parola della dirigente blues che avrebbe potuto liberarsi a fine stagione (tanto che Frank Lampard è in pole position da settimane per diventere allenatore del Chelsea): gli era stato promesso ai primi di aprile, in tempi non sospetti, quando l'allenatore aveva deciso che sarebbe tornato in Italia a prescindere da qualunque situazione di mercato. Una scelta personale prima che lavorativa. Cosa è cambiato poi? Più che la vittoria in Europa League del Chelsea (annientato l'Arsenal in finale) o il terzo posto in Premier League, è proprio l'interesse della Juventus che non va giù ai blues. Abramovic avrebbe liberato Sarri più facilmente se non ci fosse stato di mezzo un altro club.

Juventus-Sarri, gli indizi che lo avvicinano ai bianconeri

Il prolungamento di contratto fino al 2024 di Daniele Rugani con la Juventus per molti operatori di mercato è un chiaro indizio dell'imminente arrivo di Sarri alla Juventus. Il difensore è un vecchio pupillo dell'allenatore ai tempi dell'Empoli. Resistono poi le voci su Emerson Palmieri in bianconero: il suo acquisto sarebbe un modo per 'completare' la trattativa in uscita di Sarri con il Chelsea.

JUVENTUS, GUARDIOLA: SCENDE LA QUOTA DEI BOOKMAKER. SALE QUELLA DI SARRI-JUVE

Le voci continuano a rincorrersi su Pep Guardiola sempre più vicino alla Juventus: qualcuno dice che lo sceicco Mansour abbia già dato il via libera al tecnico, a prescindere dall'esclusione o meno del Manchester City dalla prossima Champions League. Suggestioni al momento, ma l'effetto delle indiscrezioni si fa sentire anche sul tabellone dei bookmaker: ad esempio, gli analisti Sisal Matchpoint, alla luce delle ultime evoluzioni, hanno fatto scendere ancora la quota su Guardiola prossimo tecnico della Juventus, portandola, come riferisce Agipronews, da 2,50 a 2,10. Maurizio Sarri resta ancora il favorito, ma sull'allenatore toscano alla Juve la valutazione è andata al rialzo, passando da 1,25 a 1,55.

JUVENTUS, LUCA MOMBLANO: "GUARDIOLA HA CHIESTO UFFICIALMENTE AL MANCHESTER CITY DI ANDARSENE"

Luca Momblano a Top Calcio 24 nelle scorse ora ha spiegato: “Guardiola ha chiesto ufficialmente al Manchester City di andarsene, al di là della decisione Uefa, e sembra non ci sia stata resistenza da parte del club. Quello che ho dedotto io, è che la Juventus ha tutte le garanzie che il prossimo allenatore sarà Guardiola, il quale avrebbe deciso di portare con se 11 persone. Il preliminare di Guardiola sarebbe di 3 anni più un’opzione per il quarto anno. Sono tutti molto tranquilli e la Juventus non ha fretta”.