Lapadula suona Chopin in tv. L'attaccante del Milan: "Amo anche Mozart"

Lapadula, 'io autodidatta piano,amo Mozart e Chopin'



Una passione ereditata dal padre, coltivata come autodidatta, e che porta a Mozart e Chopin: non e' uno studente musicale ma Gianluca Lapadula. L'attaccante milanista si e' esibito, tra la sorpresa generale, in un 'notturno' di Chopin alla Domenica Sportiva. E all'indomani della sua performance si racconta alla rivista ufficiale del club. La musica e' una passione che sin da piccolo ha ereditato da suo padre Gianfranco, abile al pianoforte, con il sax e la chitarra, e poi ha sviluppato da autodidatta. Ma e' soprattutto un modo per rilassarsi, come l'attaccante ha raccontato in un'intervista a 'Forza Milan', in edicola domani. "Una volta suonavo anche il piano con mio padre - ha ricordato Lapadula -: lui e' un mago, io me la cavo. Ascolto i classici, come Mozart e Chopin, ma posso passare anche alla musica rock, da discoteca, o ascoltare i cantautori italiani come Lucio Dalla e Pino Daniele, dipende dal contesto. Di sicuro - ha sorriso - prima delle partite non ascolto Mozart"