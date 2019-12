Lewis Hamilton-Ferrari, il campione Mercedes conferma i contatti e dice che...

Lewis Hamilton-Ferrari, il campione Mercedes conferma i contatti: "Nulla di male"

“Non ci vedo nulla di male”. Lewis Hamilton ad Abu Dhabi (dove ha dominato l'ultimo Gp di una stagione che lo ha visto laurearsi per la sesta volta campione del mondo F1) alle domande relative agli incontri con Jhon Elkann per un suo eventuale passaggio in Ferrari nel 2021 (il prossimo è l'ultimo anno di contratto con la Mercedes). Hamilton non si sbottona oltre e spiega: “Naturalmente tutto ciò che accade a porte chiuse è sempre privato - dice Lewis - anche con chi finisci per sederti. Per moltissimi anni non mi sono mai seduto a considerare altre opzioni, solo andato dritto verso un percorso unico. Penso di essere ancora su quella strada e non ci saranno grandi possibilità di modificarlo, ma non credo ci sia nulla di male a guardarsi intorno”. Insomma, il tormentone Hamilton alla Ferrari (o Hamilton che rinnova con Mercedes) è partito e accompagnerà il mondo della Formula 1 nei prossimi mesi.

LEWIS HAMILTON "QUESTA MERCEDES E' UN'OPERA D'ARTE"

Lewis Hamilton (stra)vince il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale di Formula 1 (davanti a Verstappen e Leclerc con il campione Red Bull che si prende il terzo posto nel Mondiale davanti al talento della Ferrari). "Sono orgoglioso ma anche enormemente grato per questa squadra incredibile, la Mercedes continua a spingere e chi avrebbe mai pensato che saremmo arrivati ad essere cosi' forti. Questa macchina e' una vera e propria opera d'arte", le parole del pilota Mercedes al termine del Gp.

LEWIS HAMILTON (foto Lapresse)



Ottantaquattresima vittoria in carriera, undicesima in stagione per il campione del mondo che chiude il campionato sul gradino piu' alto del podio: "Viaggiamo in tutto il mondo e vediamo tante persone che continuano a ispirarci, voglio ringraziarle tutte - ha dichiarato Hamilton nel post gara - Sono davvero troppo felice". Infine Lewis Hamilton spiega che spera di poter lottare con Verstappen e Leclerc, con lui sul podio, anche nella prossima stagione: "Ci sono tanti giovani che stanno emergendo, se guardiamo tutta la griglia sono tutti giovanissimi. Sono molto fiero di poter competere con tanti ragazzi che stanno facendo un lavoro fenomenale e spero di poter battagliare in modo ancor piu' serrato nel futuro".