Ferrari su Hamilton, già due incontri con Elkann. Lewis, il CR7 della Rossa

Colpo di scena nel mondo della Formula 1: la Ferrari piomba su Lewis Hamilton. Un'operazione di mercato che ricorda un po' quella che fece la Juventus con Cristiano Ronaldo: assalto al più grande (sei volte campione del mondo, i 7 titoli di Schumacher nel mirino), allo sportivo icona nel mondo delle quattro del Circus. Secondo 'La Gazzetta dello sport' la Ferrari è al lavoro per portare il campione del mondo Lewis Hamilton alla guida della Rossa nel 2021. Quest'anno ci sarebbero stati già due incontri tra il presidente della Ferrari John Elkann e il pilota britannico, il cui contratto con la Mercedes scade nel 2020. Lewis Hamilton non ha mai nascosto il suo debole per la Rossa, nonostante le recenti smentite riguardo alle voci di un suo possibile approdo alla Casa di Maranello nel futuro prossimo.

LEWIS HAMILTON-FERRARI, BINOTTO, 'HAMILTON FANTASTICO, CI FA PIACERE SIA LIBERO NEL 2021'

"Lewis Hamilton è un pilota fantastico, straordinario. Sapere che potrebbe essere sul mercato nel 2021 è una cosa che può farci solo piacere. Anche se è ancora presto per prendere decisioni". Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, risponde così a una domanda su un eventuale interesse nell'ingaggiare il 6 volte campione del mondo, Lewis Hamilton, pilota della Mercedes con il contratto in scadenza al termine della prossima stagione, a Abu Dhabi dove è in corso l'ultimo Gp di Formula Uno.

BRIATORE, 'HAMILTON IN FERRARI? IO PUNTEREI SU LECLERC'

"Hamilton in Ferrari nel 2021? Stiamo parlando di un grandissimo pilota ma io aspetterei un po' prima di provare a prenderlo, perché magari un pilota del valore di Hamilton ce l'hanno già in casa ed è Charles Leclerc". Flavio Briatore commenta così all'Adnkronos un possibile approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari dalla stagione 2021. "Avere due piloti di grande valore nella stessa scuderia può essere un rischio visto anche cosa è successo quest'anno tra Vettel e Leclerc -sottolinea l'ex team manager di Renault-. Se il prossimo anno Leclerc continuasse il processo di crescita iniziato quest'anno, io punterei sul monegasco. Non dimentichiamoci che Hamilton in questi anni vista la superiorità della Mercedes ha potuto guidare molto sciolto e non ha quasi mai fatto errori ma sotto pressione sbaglia pure lui".