Mbappé, 100 milioni dall'Arsenal. Rilancio sul Real Madrid



Kylian Mbappé è finito nel mirino dell'Arsenal per la prossima stagione. I Gunners sono pronti a offrire 100 milioni di euro per il 19enne attaccante esterno del Monaco. Nelle scorse ore il quotidiano sportivo madrileno Marca aveva titolato: "Mbappe vuole venire a Madrid". Stando al giornale (da sempre vicino alla Casa Blanca) Mbappè avrebbe infatti dato il suo "sì" a Florentino Perez. E' il profilo di giocatore - scriveva Marca - che cerca il presidente Perez, con la presenza di Zidane che risulterebbe decisiva per la decisione dello stesso Mbappe.

Monaco, Mbappé: “A breve deciderò il mio futuro"



“Nessuno è riuscito a darmi fastidio con queste voci di mercato. Penso che continuerò ad essere concentrato in questo modo fino al termine della stagione. Ho due mesi e mezzo per fare il punto su quale sarà il mio futuro. Queste voci non mi interessano. Continuano a mandarmi in tutto il mondo, io voglio solo essere concentrato in questo finale di stagione”, ha detto lo stesso Mbappé dopo la vittoria per 3-0 del Monaco sul campo del Nancyche sembra avvicinare lui e i suoi compagni a una clamorosa vittoria del titolo ai danni del Psg.