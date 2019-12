All Together Now, Giancarlo Genise: "Arianna Cleri? Il canto è la sua pozione magica"

La seconda puntata è da tre – cento! Da come siamo partiti la settimana scorsa, ho subito capito che sarebbe stata un’edizione sorprendente e i numeri di stasera, lo confermano in pieno.

Nella sigla di apertura cantare “Imagine” e “Let it be ”mi ha regalato un’emozione speciale…lo confesso. Il primo 100 arriva per Rosetta Falzone: mamma, nonna, una donna semplice e piccolina che ci travolge con Aretha Franklin. Una forza interpretativa e un’intenzione unica! Rosetta, di certo, può lasciare dietro di sé miriadi di ragazzetti presuntuosi. Una mamma che vorremmo tutti!

100 Per Arianna Cleri, che affetta da balbuzie, ha trovato nel canto la sua medicina e, lasciatemelo dire, che pozione magica! con il suo “Adagio” è partita in punta di piedi, per sfociare in un crescendo che ha coinvolto tutti. Fantastica.





100 a Lorieshen Umali, una mamma filippina che vive a Milano e ha avuto il coraggio di rappare nella sua lingua, sulla bellissima “Rolling in the deep” dimostrando tutta la sua bravura. Non solo, ma anche come la musica superi qualunque barriera linguistica sapendo arrivare dritta al cuore.

Lo ribadisco, se le premesse sono queste, sarà un edizione davvero indimenticabile e molto complessa, visto il livello altissimo dei concorrenti.