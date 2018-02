Ascolti Tv Auditel, Sanremo 2018 51,1% quarta serata. RECORD DEL MILLENNIO

Foto LaPresse

Ascolti Tv Auditel, Sanremo 2018 quarta serata 51,1%. SANREMO 2018 BOOM ASCOLTI TV

Gli ascolti Tv e l'Auditel di venerdì 9 febbraio vedono la conferma del successo di Rai1 con la quarta serata del Festival di Sanremo 2018, che ha convinto la bellezza di 10.108.000 spettatori per un 51.1% di share. È il risultato migliore dal 1999 in poi, quando lo share fu del 54,06%.

Battuta di nuovo l'edizione di Sanremo by Carlo Conti e Maria De Filippi, che - nella quarta serata - aveva raggiunto il 47 % di share con nove miiioni e 887mila spettatori. Nel 2017, la quarta serata del Festival di Sanremo aveva avuto nella prima parte 11 milioni 707 mila spettatori con il 45.53%, la seconda 6 milioni 213 mila con il 53.20%. La quarta serata di Sanremo aveva ottenuto in media 9 milioni 886 mila telespettatori pari al 47.05% di share. Tutti ora in attesa della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo, in onda stasera, con la proclamazione del vincitore della kermesse di quest'anno. Ma senz'altro, il trio Baglioni-Hunziker-Favino ha già stravinto la guerra dello share.