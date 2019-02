Ascolti tv, Sanremo 2019: seconda serata boom. FESTIVAL SANREMO 2019 AUDITEL

Ascolti tv, Sanremo 2019: seconda serata tra migliori del decennio: 47,3% share. FESTIVAL SANREMO 2019 AUDITEL

La seconda serata del Festival di Sanremo 2019 premiata dagli ascolti tv. Se nella prima l'Auditel era stato non strepitoso, questa volta Rai1 conquista 9.144.000 telespettatori pari a uno share del 47,3%. Si tratta della migliore 'tenuta' della seconda serata negli ultimi tre anni e il terzo miglior risultato degli ultimi dieci anni (battendo anche Sanremo 2019 di Carlo Conti e Maria De Filippi). Insomma, Sanremo 2019 di Claudio Baglioni (con Claudio Bisio e Virginia Raffaele) inizia a decollare.

Ascolti tv, Sanremo 2019 seconda serata i dati Auditel del Festival prima e seconda parte

La prima parte di Sanremo 2019, in onda dalle 21.26 alle 23.50, ha visto gli ascolti tv attestarsi a 10.959.000 telespettatori e uno share del 46,4%. I dati Auditel del Festival Sanremo 2019 dicono che anche la seconda parte è stata positiva secondo il verdetto: dalle 23.55 all'1.04, il Festival è stato seguito da 5.260.000 telespettatori con il 52% di share.

Ascolti tv, Sanremo 2019 seconda serata. Sanremo Start e il picco d'ascolto del Festival di Sanremo 2019. I dati Auditel

Anche il prologo di Sanremo 2019 è andato bene. 'Sanremo Start', dalle 20.50 alle 21.23, ha avuto un pubblico di 10.805.000 telespettatori pari a uno share del 38,8%. Il picco di ascolto negli ascolti tv in termini di spettatori è stato registrato alle 21.49 con 14.260.000 telespettatori per il duetto Mannoia-Baglioni, quello di share alle 00.22 con il 54,45% con Pio e Amedeo.

ASCOLTI TV, SANREMO 2019 VINCE LA SERATA. CHI L'HA VISTO SUL PODIO. I DATI AUDITEL

A parte Sanremo 2019, il secondo gradino del podio degli ascolti tv per Rai3 con 'Chi l'ha visto?' che è stato seguito da 1.806.000 telespettatori pari a uno share del 7,9%. Terza posizione, a netta distanza, per Canale 5 con il film 'Sapore di te' che è stato visto da 1.516.000 telespettatori pari a uno share del 6,73%. Su Italia1 il film 'Dark Shadows' è stato visto da 957.000 telespettatori registrando uno share del 3,89% mentre su Rai2 il film 'The Wolf of Wall Street' ha ottenuto 794.000 telespettatori pari a uno share del 3,27%. Su Rete4 '#CR4 La Repubblica delle donne' ha totalizzato 519.000 telespettatori pari a uno share dell'1,96% mentre su La7 'Bersaglio Mobile - Eluana, dieci anni dopo' è stato visto da 317.000 telespettatori, pari a uno share dell'1,15%. Chiudono la classifica del prime time Tv8 con il film 'Un weekend da bamboccioni' che è stato visto da 349.000 telespettatori pari a uno share dell'1,4% e su Nove 'L'ultimo dei Mohicani' che è stato seguito da 276.000 telespettatori pari a uno share dell'1.1%.