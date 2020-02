ASCOLTI TV SANREMO 2020 seconda serata boom: Amadeus vola alto. Solo Pippo Baudo meglio

ASCOLTI TV SANREMO 2020 SECONDA SERATA, AMADEUS FA UNO SHARE RECORD - SANREMO 2020 NEWS

Ascolti tv strepitosi per il Festival di Sanremo 2020. Nella seconda serata Amadeus si conferma da record e cresce in share rispetto all'apertura: Rai1 ha conquistato una media di 9.693.000 spettatori, con il 53,3% di share. La media di share supera anche il Festival di Sanremo del 2005 condotto da Paolo Bonolis quando la media ponderata della seconda serata fu del 52,8%.

Per trovare una media migliore negli ascolti tv di una seconda serata del festival di Sanremo bisogna tornare al 1995 quando venne condotto da Pippo Baudo. La prima parte della seconda serata del festival di Sanremo 2020, tradizionalmente considerata a rischio di 'calo fisiologico' dopo l'apertura, è stata seguita da 12.841.000 spettatori con il 52,5% di share, mentre la seconda parte di Sanremo ha totalizzato 5.451.000 spettatori con il 56,1% di share. Nel 2019 la media della seconda serata era stata di 9.144.000 spettatori con il 47,3% di share. La prima parte della serata del mercoledì del Baglioni bis era stata vista 10.959.000 spettatori con il 46,4% di share e la seconda parte da 5.260.000 spettatori con il 52% di share.

SANREMO 2020 STRAVINCE NEGLI ASCOLTI TV E BATTE SANREMO 2019. Amadeus batte il Baglioni bis. Pronostico azzeccato dai bookmakers (vedi sotto). Oltre 10 milioni di spettatori (10.058.000) e più della metà della platea televisiva, ovvero il 52,2%, hanno visto ieri la prima serata del festival di Sanremo, dalle 21.35 all'1.27. Un risultato migliore rispetto a quello dello scorso anno, quando la media della prima serata (dalle 21.16 all'1.14) fu di 10.086.000 telespettatori e del 49,5% di share.

"52,2%! Minchia!", commenta subito Fiorello su Twitter. La prima parte della serata di ieri (21.35-24) è stata seguita da 12.480.000 con il 51,24% mentre la seconda (0.02-1.24) da 5.698.000 con il 56,22% di share. L'anno scorso la prima parte della serata inaugurale (fino alle 23.56) era stata seguita da 12.282.000 spettatori con il 49,4% di share mentre la seconda (dalle 00.01 all'1.14) aveva ottenuto 5.120.000 spettatori con il 50,1%.

Ci siamo, martedì 4 gennaio 2020 nel prime time di Rai1 parte la 70° edizione del Festival di Sanremo, il primo condotto da Amadeus. Come sempre grande attesa per la prima serata della kermesse, che da sempre è una delle più viste in assoluto nonché un banco di prova importantissimo. E proprio sugli ascolti tv della prima serata di Sanremo 2020 si concentra l’autorevole bookmaker Stanleybet che prova a quotare l’esito dello share confrontato con quello realizzato da Claudio Baglioni lo scorso anno. Il festival di Sanremo 2019 aprì con uno share del 49,5%: l’over 49.5%, quindi la possibilità che Amadeus batta il suo predecessore, è dato a 1.40 mentre l’under 49.5% (che quest’anno lo share sia minore) è più alto a 2.50. Quindi da parte dei bookie c’è ottimismo: Amadeus, spinto dall’aria di novità per la sua “prima volta”, dalla presenza di Fiorello, ma anche dalle immancabili polemiche pre-festival, ce la può fare a sorpassare gli ascolti precedenti. E non sottovalutiamo le sue compagne di viaggio: si parte con Diletta Leotta e Rula Jebreal, anche lei protagonista di numerosi dissensi alla vigilia, quindi altro possibile traino per l’audience… Stanleybet vede in positivo tutti gli ascolti tv del Festival di Sanremo 2020: infatti, la media share delle 5 serate di Sanremo 2019 anno fu del 49.38% e gli allibratori d’oltremanica bancano l’over a 1.45, l’under a 2.40.

SANREMO 2O20 VINCITORE: DIODATO E RANCORE IN POLE POSITION - FESTIVAL SANREMO 2020 NEWS

E ancora: chi vincerà Sanremo 2020? In pole per il successo al Festival ci sono Diodato e Rancore a 4.50, seguono poi Irene Grandi, Levante, Pinguini Tattici Nucleari e Anastasio, tutti a 6.50.