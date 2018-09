Ascolti tv, Temptation Island Vip vento in poppa. Simona Ventura, auditel ok

Ascolti tv, Temptation Island Vip col vento in poppa. Dati Auditel: 19.85% dello share

Temptation Island Vip fa il suo esordio sul campo degli ascolti tv con una share del 19.85% pari a 3 milioni 450 mila spettatori. Dati auditel buoni, per Canale 5 in una serata in cui la tv ha schierato fiction, calcio (Champions League), mondiali di pallavolo (Italia-Slovenia) e talk politici (Floris vs Berlinguer).

Ascolti tv, Temptation Island Vip e Canale 5 vincono il prime time

Grazie a questo risultato del docu-reality in cui Simona Ventura racconta i rapporti di 6 coppie Vip che mettono alla prova le loro storie d’amore, l’ammiraglia Mediaset si aggiudica il miglior risultato della serata.

Ascolti tv, Temptation Island Vip al 36% sul target 15-19 anni

Temptation Island Vip sui target pregiatissimi per gli investitori pubblicitari l’ascolto raggiunge audience straordinarie : sui 15-19 anni la share svetta al 36.19% mentre sui 15-24 anni al 36%.

Ascolti tv, Temptation Island Vip: le sovrapposizioni tra Canale 5 e Rai 1

In sovrapposizione tra Raiuno e Canale 5 – dalle ore 21:33 (inizio Raiuno) fino alle 23:20 (fine Raiuno) – Canale 5 ottiene e il 17.2% di share mentre Raiuno il 17.5%.

Ascolti tv, Temptation Island Vip: i picchi

Picchi di “Temptation Island Vip” : ore 21:58 4 milioni 455 mila telespettatori mentre alle ore 24:51 share del 34.57%.