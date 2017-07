Bonucci al Milan: presentata l'offerta. Ecco la richiesta della Juventus

Bonucci al Milan: Fassone ci crede. Blitz rossonero, l'offerta alla Juventus



Leonardo Bonucci al Milan: sembrava una boutade di mercato, è diventata una clamorosa trattativa. Da qui alla fumata bianca ancora ce ne corre, ma se ne sta parlando.



Bonucci e l'addio alla Juventus, gradimento di Leo per il Milan



Fassone e Mirabelli addirittura vorrebbero chiudere il colpo di mercato già entro 24 ore, prima della partenza per per la tournée in Cina della squadra rossonera. Il dirigenti del club di via Aldo Rossi sono forti del gradimento da parte del difensore in forza alla Juventus.



Bonucci addio Juventus? Leo vuole restare in Italia



Che tra Leo e la Signora potesse finire una lunga storia iniziata nel 2010 molto lo pensavano da settimane. Ma in caso di rottura sembrava il Manchester City di Guardiola piuttostochè il Chelsea di Antonio Conte la possibile destinazione di Bonucci. Invece, ecco il colpo di scena: il centrale di Viterbo vuole comunque restare in Italia. Una scelta di vita sua e della moglie. E nel nostro campionato sono 2 i club in grado di soddisfare le sue richieste: Milan e Inter.



Bonucci-Milan, presentata l'offerta alla Juventus. De Sciglio più soldi



I rossoneri sono partiti a razzo con lui dopo alcuni colloqui con l'agente Lucci (che nelle scorse ore ha riportato Bertolacci al Genoa, seppur in prestito). I nerazzurri restano sullo sfondo di questa operazione. La proposta del Milan? Trenta milioni più il cartellino di De Sciglio. D'altra parte il 25enne terzino destro era già in orbita bianconera: il problema è la diversità di vedute tra i due club sulla valutazione del cartellino di Mattia. La Juve sta sui 6-8, il Milan 12-13. Ad ogni modo, Fassone mette 30 milioni più De Sciglio sul piatto. Lucci ha presentato l'offerta per conto dei rossoneri.

Bonucci-Milan, la richiesta della Juventus

La posizione della Juventus circa la possibile cessione di Bonucci al Milan? Da quanto trapela la richiesta sarebbe di 40 milioni cash senza il cartellino di Mattia De Sciglio. La distanza tra i due club non pare incolmabile.