Dieta del riso integrale per perdere 4 kg in 9 giorni. DIETA DEL RISO MENU'

Dimagrire velocemente in maniera sana si può grazie alla dieta del riso integrale che permettere di perdere 4 kg in 9 giorni.

i benefici nutrizionali del riso integrale

Il riso integrale è una fonte naturale di vitamine e minerali e fibre, tra le quali: Vitamina B3, Vitamina B1, Vitamina B6m Manganese, Fosforo, Ferro, Acidi grassi essenziali. Inoltre, il riso integrale è ottimo per pulire l’intestino.

ALIMENTI, POLLO E MELE

La dieta del riso integrale è una dieta facile e veloce. La dieta del riso integrale dura 9 giorni e seguirla è molto semplice: tre giorni di riso integrale, tre giorni di pollo e tre giorni di mele. L'attenzione va dunque posta sia sulla quantità e sia sul tipo di alimenti.

colazione

Per colazione la dieta del riso integrale prevede un bicchiere di acqua e succo di limone (dalle proprietà depurative oltre che energizzanti), un caffè o tè a scelta senza zucchero (le abitudini tutte italiane continua a essere rispettate), una mela da 200 grammi cotta al forno o al microonde, anche un po' di cannella per dare sapore. Per chi ha bisogno di più energie al risveglio: 30 grammi di riso integrale e 100 grammi di mela a pezzi cotti in 300 millilitri di acqua fino alla cottura del riso. A quel punto vanno frullati come una crema e serviti con poca cannella e scorza di limone o arancia grattugiata. Il buona sapore è garantito, ma nel caso di necessità è permesso un tocco di dolcificante.

pranzo e cena

Per il pranzo la cena la dieta del riso integrale prevede 50 grammi di riso integrale a scelta con 200 grammi di petto magro pollo o tacchino grigliati o al cartoccio con aromi. In alternativa: 150 grammi di tonno al naturale o merluzzo. Non può mancare il contorno: un'insalata verde con un cucchiaino di olio e aceto di mele oppure spinaci crudi o rucola.

spuntini

Per smorzare la fame a metà mattinata o al pomeriggio la dieta del riso integrale prevede 100 grammi di mela cotta o cruda e un bicchiere di acqua e succo di limone.