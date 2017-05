Galliani: "Buonuscita da 30 milioni? Non ho preso un euro dal Milan"



"Non è vero. Non ho preso un euro di liquidazione dopo il 14 aprile scorso. Il mio non era un contratto classico, ma nato in virtù del rapporto storico instauratosi con Silvio Berlusconi ben prima dell'ingresso nel Milan". Lo ha spiegato Adriano Galliani a Il Sole 24 Ore.



GALLIANI PRESIDENTE DELLE SOCIETA' IMMOBILIARI DI FININVEST DOPO IL MILAN



Adriano Galliani intanto guarda al futuro: l'ormai ex amministratore delegato del Milan è pronto alla nuova avventura come presidente delle società immobiliari di Fininvest: pronto un milione di euro lordo annuo fino al 2022. Per lui è la quarta vita in Fininvest...