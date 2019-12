Ibrahimovic vicinissimo al ritorno al Milan. Trovato l'accordo con Raiola

E' quasi fatta, Ibra torna al Milan. Secondo quanto appreso da Affaritaliani.it, Zlatan Ibrahimovic sarebbe ad un passo dal ritorno in maglia rossonera, salvo colpi di scena di questo frenetico mercato di riparazione in Serie A. Il suo procuratore, Mino Raiola, avrebbe infatti raggiunto un accordo col club rossonero per il passaggio dell'attaccante svedese, già nella sessione di mercato di gennaio. Le parti starebbero già elaborando il testo del contratto per il ritorno a Milano di Ibra. Il contratto dovrebbe essere di 18 mesi. Nonostante la sua età, 38 anni compiuti ad ottobre, Ibrahimovic è ancora considerato un attaccante in grado di fare la differenza e la squadra di Pioli visti i problemi di questo inizio stagione ha bisogno non solo di un attaccante in grado di segnare, ma anche di un calciatore carismatico, capace di prendersi le responsabilità e dare una scossa ai giovani compagni. L'identikit perfetto di Zlatan Ibrahimovic.



La notizia è emersa nel corso del dibattito 'Ac Milan un nuovo business model per i primary stakeholders' moderato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino e organizzato da Giovanni Capuano (Managing Partner di A&A Italia – Auditing and Accountability) lunedì 2 dicembre a Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana (clicca per maggiori dettagli).







IL RITORNO AL MILAN

Il 28 agosto 2010 Ibrahimović viene ceduto al Milan in prestito dal Barcellona. Esordisce con la maglia rossonera l'11 settembre 2010 in occasione della seconda giornata di campionato nella partita persa per 2-0 in casa del neopromosso Cesena, fallendo un rigore. Il 15 settembre 2010, alla sua prima partita con il Milan in Champions League contro l'Auxerre (2-0), segna le sue prime reti in maglia rossonera.

Il 7 maggio 2011, nella gara che il Milan pareggia 0-0 all'Olimpico contro la Roma, vince lo scudetto con i rossoneri a due giornate dal termine del campionato. Conclude la prima stagione in rossonero con un totale di 41 presenze e 21 gol. Nel giugno 2011 il Milan lo riscatta dal Barça per € 24 milioni. Il 6 agosto 2011 vince la Supercoppa italiana battendo l'Inter per 2-1 segnando una rete. A fine stagione le reti sono 35 in 44 partite di cui 28 in campionato, che gli valgono il titolo di capocannoniere della Serie A, secondo personale dopo quello del 2009 con l'Inter; diventa inoltre il primo giocatore a vincere la classifica marcatori del massimo campionato italiano con due squadre diverse, nonché della stessa città. Il 18 luglio 2012 si trasferisce ai francesi del Paris Saint-Germain