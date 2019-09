Influenza 2019, sintomi e allarme esperti: "Particolarmente forte". INFLUENZA 2019 NEWS

INFLUENZA 2019, secondo i medici dell'Università Federico II di Napoli sarà particolarmente virulenta e fastidiosa. Ecco come proteggersi.

Influenza 2019, sintomi e allarme esperti: "Particolarmente forte". INFLUENZA 2019 NEWS - Vaccino migliore soluzione per prevenirla - Salute e benessere

Da anni l'influenza è considerata più un fastidio che una vera e propria malattia. Tantissime persone, sebbene ne patiscano molto i sintomi, non si vaccinano nemmeno per questo mal di stagione. La realtà è che l'influenza non va assolutamente sottovalutata e, anzi, quest'anno sarà più virulenta e pericolosa che mai secondo quanto riferiscono gli esperti.

Influenza 2019: sintomi, allarme e contagio - Salute e benessere

"Prepariamoci ad un’influenza che quest’anno sarà particolarmente insidiosa. Anche se si prevede un numero inferiore di contagi rispetto allo scorso anno, è molto probabile che i virus saranno ben più ostici quanto a complicanze". L’allerta arriva da Maria Triassi del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Università Federico II di Napoli che spiega: "I rischi maggiori saranno legati alle nuove varianti di virus A, H3N2 e H1N1, ma non mancheranno i virus B/Colorado e B/Phuket. Un mix che metterà ko circa 6 milioni di italiani, ma saranno almeno altri 8 milioni quelli che dovranno fare conti con quelli che si definiscono virus simil-influenzali".

Sintomi influenza 2019: il vaccino è la miglior forma di prevenzione - Salute e benessere

Da qui l’invito a prendere in seria considerazione l’ormai prossima campagna vaccinale, anche perché in una regione come la Campania l’arrivo del picco influenzale rischia di mettere pesantemente sotto stress il sistema ospedaliero pubblico. "Vaccinarsi non è solo una buona norma di prevenzione - ricorda l'esperta - ma è anche un dovere nei confronti della collettività". Triassi ricorda che l’influenza, troppo spesso sottovalutata, costituisce in realtà un serio problema di sanità pubblica e una notevole fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze della malattia e l’attuazione delle misure di controllo.

Sintomi influenza 2019: ecco come evitare il contagio - Salute e benessere

L'esperta ricorda che restano validi i buoni consigli di sempre ovvero: "lavare e asciugare regolarmente le mani, coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, con fazzoletti monouso da smaltire correttamente. Cercare di evitare di stare a contatto con chi presenta sintomi influenzali ed evitare di toccarsi occhi, naso o bocca".