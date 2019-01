Juventus-Milan day after, Calabria: "Senso di ingiustizia e rabbia"

L'arbitraggio di Juventus-Milan non è andato giù ai rossoneri. Nel day after, Davide Calabria s sfoga sui social: “Ho tante cose che mi passano per la testa in queste ore, quel senso d’ingiustizia, quella rabbia, ma anche quel senso di appartenenza per questa maglia e quella speranza di poter tramutare questa rabbia in determinazione e voglia per raggiungere i nostri obiettivi... Più forti di prima, più uniti di prima”.

Juventus-Milan, Romagnoli su Banti: "Noi ammoniti a ogni contatto, gestione fastidiosa"

Al termine di Juventus-Milan aveva parlato capitan Alessio Romagnoli soffermandosi sull'arbitraggio di Banti. "La gestione dei cartellini è stata molto particolare: noi ad ogni minimo contatto siamo stati ammoniti o espulsi. È una cosa fastidiosa andare a parlare con il direttore di gara da capitano ed essere ammonito. - ha spiegato il difensore rossonero a Milan TV - "Se portiamo rispetto dobbiamo anche riceverlo". Romagnoli si lamenta anche per il mancato ausilio della Var in occasione dell'intervento in area di rigore di Emre Can su Conti a pochi minuti dal fischio finale. "Per quanto riguarda l'episodio di Conti, l'arbitro mi ha detto che la Var non era nemmeno da andare a vedere, ma secondo il mio punto di vista avrebbe dovuto farlo".