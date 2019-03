Luke Perry morto, la figlia Sophie rompe il silenzio. Il messaggio su Instagram

Luke Perry morto, la figlia Sophie rompe il silenzio: “Grazie a tutti per il vostro amore” - Sophie Perry, la figlia secondogenita dell’attore di Beverly Hills 90210, scomparso a soli 52 anni dopo essere stato colpito da un ictus, si trovava in Africa per fare volontariato. E' rientrata immediatamente in California quando ha saputo del malore che aveva colpito il padre. Ora Sophie Perry su Instagram ha pubblicato un messaggio a poche ore dalla tragica morte di papa Luke. "Sono successe molte cose in quest'ultima settimana. Tutto sta succedendo così velocemente. Sono tornata dal Malawi appena in tempo per essere qui con la mia famiglia, e nelle ultime 24 ore ho ricevuto una quantità enorme di amore e sostegno. Non posso rispondere individualmente alle centinaia di messaggi calorosi, ma li ho letti e apprezzo tutti voi per aver inviato positività a me e alla mia famiglia. Non sono sicura di ciò che bisogna dire o fare in questa situazione, non è qualcosa che si impara a gestire, specialmente quando tutto accade sotto l'occhio del pubblico. Mi sento così in mostra e so di essere grata di così tanto l'amore. Sono semplicemente grata". L'altro figlio di Luke Perry, Jack è invece un famoso wrestler professionista, noto con il nome d'arte di Jungle Boy.

Luke Perry pensava di sposarsi. Prima della tragica morte in seguito all'ictus che lo ha colpito mercoledì scorso, il Dylan di Beverly Hills 90210 si era da poco fidanzato con la psicoterapista Wendy Madison Bauer e la coppia progettava le nozze. (CONTINUA A LEGGERE)