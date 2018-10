Milan-Bolt? Ecco chi ha fatto un'offerta per Usain. AC MILAN NEWS

MILAN-BOLT? OFFERTA DEL VALLETTA FC PER L'EX RE DEI CENTRO METRI. AC MILAN NEWS

Usain Bolt al Milan? Il tam tam mediatico sull'affare con tanto benedizione della Puma è partito nelle scorse ore. Ma nel frattempo quegli indizi sul club che cerca l'ex re dei cento metri sembrano essere perfetti anche per il Valletta Fc. Il Ceo Ghasston Slimen ha confermato a ESPN l'interesse per l'alteta giamaicano, aggiungendo: "Un campione è sempre il benvenuto e al Valletta FC pensiamo che nulla sia impossibile".

MILAN, PATO: "CON LEONARDO BATTUTE SU UN RITORNO IN ROSSONERO. IBRAHIMOVIC? SAREBBE BELLO SE TORNASSE"

Alexandre Pato torna in Serie A e magari al Milan? Sembra fantamercato, ma la voce gira da qualche settimana. E il Papero la butta lì: "Ho ricevuto alcune proposte da squadre di Serie A e anche da altri campionati europei, vedremo a fine anno. Sono molto contento per il ritorno di Leonardo e Maldini, per loro e anche per i tifosi che avevano bisogno di ritrovarsi in un Milan con volti che conoscono bene. Con Leo ci siamo sentiti alcune volte, e ovviamente ci sono state delle battute a riguardo di un mio possibile ritorno in rossonero. Leo mi ha sempre manifestato la sua stima e io a lui. Dalle battute alla realtà… io ho un anno di contratto ancora qui in Cina, vedremo cosa succederà", racconta al Corriere dello Sport. "Ricevo tanti commenti e messaggi sui social da parte dei tifosi milanisti, in Italia e nel mondo. Questo mi rende felice e mi fa pensare che, nonostante siano passati alcuni anni da quando sono andato via, l’affetto con i tifosi e tutto l’ambiente non è mai finito. Con chi mi troverei bene in questo Milan? Questa domanda la giro ai tifosi: con chi mi vedreste bene nel Milan di oggi?". Ibrahimovic torna al Milan? "Sarebbe bello".

MILAN, PATO: "IL DERBY CHE RICORDO? MILAN-INTER 3-0 DEL 2011"

Sul derby Inter-Milan di domenica Pato racconta: "Il derby sarà una bella partita. Vedo Gattuso sempre concentrato, sta facendo un gran lavoro e di questo non avevo dubbi - spiega al Corriere dello Sport - L'Inter però è molto forte, sarà una partita difficile. Vincerà chi arriverà con la testa e la mentalità giusta a questa gara. Il derby di Milano è sempre importantissimo e difficile da preparare e da giocare. In bocca al lupo a Inter e Milan. Il derby che ricordo con più entusiasmo? Facile. Il 3-0 del 2011 con la mia doppietta e terzo gol di Cassano, nella stagione dell’ultimo scudetto rossonero".

MILAN, PATO: "PAQUETA' BRAVISSIMO. I TIFOSI MILANISTI LO AMERANNO"

Paquetá? "E' davvero bravissimo. Il mio consiglio è di imparare subito l’italiano per ambientarsi rapidamente e cercare in tutti i modi di fare bene, in campo e fuori. I tifosi del Milan sono incredibili e lo ameranno", assicura Alexandre Pato al Corriere dello Sport.

MILAN, MALDINI APRE A IBRAHIMOVIC

"Ibrahimovic ingombrante per lo spogliatoio? Io non credo ai giocatori ingombranti. Lui è stata un’idea estiva, ma chiaramente avere dei campioni in squadra fa piacere. E Zlatan ha personalità ed è un campione. In generale, una squadra che vuole puntare in alto deve avere giocatori di personalità: i nostri ce l’hanno, ma gente come Higuain e Ibrahimovic aiuta a tirare fuori le potenzialità altrui", spiega Paolo Maldini alla Gazzetta dello Sport.

Milan-Cutrone rinnova fino al 2023

Patrick Cutrone rinnova il suo legame con il Milan, squadra che l'ha cresciuto e fatto esordire nella massima serie nel 2017, fino al 30 giugno del 2023. L'ufficialità arriva dal bilancio d'esercizio dei rossoneri al 30 giugno 2018: il rinnovo di Cutrone (3 gol in 6 presenze tra Serie A ed Europa League in questa stagione) era stato l'unico non annunciato, a differenza di quelli di Bonaventura, Calabria, Suso, Donnarumma e Romagnoli.

Milan-Inter: derby di mercato per Meité del Torino

Milan e Inter avrebbero messo nel mirino Soualiho Meité, centrocampista approdato al Torino in estate dal Monaco. Il 24enne franco-ivoriano ha un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2023.

Milan, Fulham su Musacchio

Mateo Musacchio è finito nel mirino del Fulham: lo svela il Daily Mirror che spiega che il club inglese potrebbe presto presentare un’offerta ufficiale per il difensore rossonero. Il difensore argentino è arrivato in Italia la scorsa stagione e quest'anno è stato un titolare indiscusso nell'11 di Gattuso, complice anche il periodo di ambientamente e la pubalgia di Caldara (che dovrebbe tornare a disposizione in vista del derby con l'Inter).