Usain Bolt al Milan? Gli indizi. Cutrone rinnova e poi... AC MILAN NEWS

Milan, arriva Usain Bolt? Le parole dell'agente e gli indizi dall'Australia

Usain Bolt calciarore del Milan? Pare una suggestione da puro fantacalcio, anche se le parole del suo agente stanno facendo il giro del mondo. Il procuratore di Usain Bolt, Tony Rallis, ha parlato ai microfoni di ESPN sulla possibilità di trovare un nuovo club per la leggenda dell'atletica leggera (re indiscusso su 100 e 200 metri) che ha iniziato una carriera da calciatore in Australia con la maglia dei Central Coast Mariners. E ha spiegato: "E' un club che ha da poco nuovi proprietari e che aspira a giocare nella Champions League". Il Daily Telegraph in Australia ha aggiunto che la società è dell'Europa del sud ed è di alta classifica con una finale di coppa da giocare. Identikit del Milan: sponsor in comune con Bolt (la Puma), ha da poco cambiato proprietari e dovrà giocare con la Juventus la finale della Supercoppa Italiana.

Milan-Cutrone rinnova fino al 2023

Patrick Cutrone rinnova il suo legame con il Milan, squadra che l'ha cresciuto e fatto esordire nella massima serie nel 2017, fino al 30 giugno del 2023. L'ufficialità arriva dal bilancio d'esercizio dei rossoneri al 30 giugno 2018: il rinnovo di Cutrone (3 gol in 6 presenze tra Serie A ed Europa League in questa stagione) era stato l'unico non annunciato, a differenza di quelli di Bonaventura, Calabria, Suso, Donnarumma e Romagnoli.

Milan-Inter: derby di mercato per Meité del Torino

Milan e Inter avrebbero messo nel mirino Soualiho Meité, centrocampista approdato al Torino in estate dal Monaco. Il 24enne franco-ivoriano ha un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2023.

Milan, Fulham su Musacchio

Mateo Musacchio è finito nel mirino del Fulham: lo svela il Daily Mirror che spiega che il club inglese potrebbe presto presentare un’offerta ufficiale per il difensore rossonero. Il difensore argentino è arrivato in Italia la scorsa stagione e quest'anno è stato un titolare indiscusso nell'11 di Gattuso, complice anche il periodo di ambientamente e la pubalgia di Caldara (che dovrebbe tornare a disposizione in vista del derby con l'Inter).